سعيد الطاير يؤكد متانة العلاقات الراسخة بين الإمارات وتركمانستان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة دراجون أويل، في كلمته الرئيسية خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثلاثين للنفط والغاز في تركمانستان على متانة العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال الطاير: «انسجاماً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة باتت دولة الإمارات منارة عالمية للتقدم والاستدامة، مجدداً الالتزام الراسخ بالابتكار والاستدامة والنمو المشترك تجاه تركمانستان».

حضور

حضر المؤتمر باتير أمانوف - نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وأورخان زينالوف - نائب وزير الطاقة الأذربيجاني، وأحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وأندريا ستيغر - رئيس الاتحاد الدولي للغاز، وفاليري دوكروت - المدير التنفيذي لمركز الغاز العالمي، وأعضاء مجلس إدارة شركة دراجون أويل أحمد المحيربي، والمهندس قصي الشارد، والمهندس أحمد شرف، والمهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي للشركة.

محطة بارزة

واستهل الطاير كلمته بالتأكيد على أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين، إذ يحتفي بثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبمرور 25 عاماً على الشراكة بين «دراجون أويل» وتركمانستان، والتي تميزت بـ«الثقة المتبادلة، والابتكار، والطموح المشترك نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».

وقال إن هذا الملتقى المهم والتجمع التاريخي لا يحتفي بثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركمانستان فحسب، بل يحتفي أيضاً بقيمنا المشتركة وصداقتنا الراسخة وتعاوننا الطموح الذي يستشرف المستقبل.

وإننا في شركة دراجون أويل، نفخر بشراكتنا المثمرة والممتدة على مدار خمسة وعشرين عاماً مع جمهورية تركمانستان الصديقة – هذه المسيرة التي تميّزت بالثقة المتبادلة والابتكار السباق والطموح المشترك نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، فشراكتنا هذه ليست مجرد علاقة تجارية؛ إنها قصة نسجها أُناس مخلصون لتجسّد التقدّم والهدف النبيل.

استدامة

وأكد الطاير أن الاستدامة تشكل جوهر استراتيجية دراجون أويل، كما يعد الذكاء الاصطناعي في دراجون أويل جزءاً لا يتجزأ من عملياتنا.

وأضاف: «منذ توقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج في تشيليكين في عام 1999، استثمرت دراجون أويل أكثر من 11 مليار دولار في تركمانستان، ما رفع إنتاجنا من ثلاثة ملايين برميل إلى 468 مليون برميل على مدى 25 عاماً من العمليات الموثوقة والآمنة منذ عام 2000.

واليوم، تمتد عملياتنا لتشمل مصر والعراق إلى جانب تركمانستان، حيث تضمن التوسعات الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة نمواً مستداماً.

فقد استثمرنا بشكل كبير، منذ عام 2012، في العراق ومصر، واستحوذنا على حصص شركة بي بي (BP) بنسبة 100% في خليج السويس وقمنا بتشغيل منشآت إنتاج رئيسية.

وقد أسهمت هذه الاستثمارات الاستراتيجية في تحقيق نمو قوي وتوسيع نطاق عملياتنا وزادت من حضورنا الإنتاجي على الصعيد العالمي، وارتفعت قوتنا العاملة العالمية لتصل إلى 4,760 موظفاً، منهم 2,200 موظف في تركمانستان ـ 93% منهم من المواطنين التركمان».