2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» بنمو 9 %

حقق بنك الإمارات الإسلامي صافي ربح قدره 2.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما زاد الربح قبل الضريبة بنسبة 15% إلى 3.2 مليارات درهم.

وحقق التمويل المقدم للمتعاملين نمواً استثنائياً بنسبة 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 84.8 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 92.4 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 84.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 92.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «واصل الإمارات الإسلامي زخم نموه خلال الربع الثالث من العام، ويسرنا أن نعلن عن أداء قياسي آخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجل المصرف ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15% قبل الضريبة لتصل إلى 3.2 مليارات درهم مدعومة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول».

ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته في الابتكار وتعزيز مكانته باعتباره رائداً في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي: بناءً على ما حققناه من أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، واصلنا زخم النمو في الإمارات الإسلامي، وحققنا نمواً كبيراً في الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الدخل 4.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، تمكنا من تقديم منتجات مطورة للمتعاملين عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 84.8 مليار درهم.