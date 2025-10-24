إقبال واسع على «قمة التحول في سلامة الطيران» بدبي



شهدت فعاليات «قمة التحول في سلامة الطيران 2025»، التي نظمتها هيئة دبي للطيران المدني على مدى يومين، إقبالاً واسعاً من خبراء وقادة صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية وشركات الطيران والمؤسسات التكنولوجية المتقدمة.

وأشار محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، إلى أهمية القمة قائلاً: «نجحنا في إطلاق منصة حوارية عالمية تعنى بسلامة الطيران بمفهومها المستقبلي، ونحن ملتزمون بأن تكون هذه القمة ركيزة سنوية لدعم التوجهات العالمية نحو طيران أكثر أماناً واستدامة.

دبي كانت وستبقى شريكاً فاعلاً في مستقبل الطيران المدني عالمياً».