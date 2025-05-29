مذكرة تفاهم بين «مالية دبي» و«du Pay»

أعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة du Pay تعزيزاً لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وتقديم حلول رقمية من شأنها تعزيز التحول نحو مجتمع لانقدي.

وقالت الدائرة إن الاتفاقية المبرمة مع الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية والتابعة لشركة «دو»، تهدف إلى تسخير منصة du Pay لتعزيز إقبال مختلف شرائح المجتمع، بما فيها العمّال، على استخدام القنوات الرقمية من خلال إتاحة الحلول الرقمية عبر المنصة.

وأُبرمت مذكرة التفاهم بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، ومالك آل مالك، رئيس مجلس الإدارة في «دو»، ووقع عليها أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، ونيكولاس ليفاي، الرئيس التنفيذي لشركةdu Pay.

وأكد أحمد علي مفتاح، أن استراتيجية دبي اللانقدية ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 90 % من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بالطرق اللانقدية بحلول عام 2026، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية.

بدورها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمي في مالية دبي، إن الخطوات التي تتخذها مالية دبي تمهد السبيل أمام تنويع قنوات الدفع الرقمي التي تتيحها حكومة دبي للمتعاملين من مختلف الفئات.

وأضافت: «تهدف استراتيجية دبي اللانقدية إلى التحول بجميع شرائح المجتمع في إمارة دبي نحو مجتمع لانقدي يجري معاملاته المالية دون استخدام النقد، وبالطرق الرقمية».