عبدالله بن سالم يفتتح معرض الساعات والمجوهرات

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة الـ55 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، التي تستمر حتى 1 يونيو المقبل، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين.

وتجوّل سموه في أروقة المعرض مطلعاً على ما يعرضه المشاركون من مشغولات وتصاميم وقطع نادرة، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من القائمين على الأجنحة حول نماذج من معروضاتهم والتقنيات المبتكرة في الصياغة والتصميم، إلى جانب أحدث الطرق والأساليب في قطاع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتوقّف سمو نائب حاكم الشارقة لدى عدد من منصات العرض المحلية والعالمية بينها منصات رعاة المعرض، ومنصة صاغة الإماراتيين. وشهد المعرض في هذا العام تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من أحد العارضين المحليين عن أطول عقد ألماس في العالم بطول 108 أمتار، مكوّن من أكثر من 600 ماسة مصنّعة مخبرياً وذهب وردي عيار 18 قيراطاً.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال الافتتاح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.