تعيينات جديدة في «دريك آند سكل»

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن تعيين خالد السخن في منصب الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة، وأحمد البيوك في منصب المستشار القانوني العام ورئيس الشؤون القانونية، وتمثل هذه التعيينات خطوة مهمة في مسيرة التحول المستمرة للشركة، بما يعزز الإطارين المالي والقانوني، ويدعم تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل.

وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا الترحيب بخالد السخن وأحمد البيوك في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التحول، التي تخوضها الشركة. إن ما يتمتعان به من خبرات قيادية ورؤى استراتيجية في المجال المالي والقانوني سيسهم بشكل ملموس في تعزيز كفاءة عملياتنا ورفع معايير الحوكمة المؤسسية».

وأضاف: «كما أود أن أعرب عن عميق الامتنان لفادي بركة، الرئيس المالي السابق، على ما قدمه من جهود استثنائية، خلال فترة إعادة هيكلة الشركة. لقد كانت مساهماته أساسية في استعادة الانضباط المالي، وبناء أسس مرحلة التعافي».

تؤكد هذه التعيينات التزام دريك آند سكل المتواصل بتحقيق التميز التشغيلي، والحوكمة الفعالة، والنمو المستدام، ومع انضمام كل من خالد السخن وأحمد البيوك إلى الفريق التنفيذي تتعزز قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز مرونتها المالية، والتعامل بكفاءة مع التحديات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة. كما تسهم خبراتهما المجمعة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، ورفع القدرة التنافسية للشركة في الأسواق الإقليمية الرئيسية.