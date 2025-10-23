طيران الإمارات تنال ذهبية برنامج «الطيران منخفض الضوضاء» بمطار جون إف كينيدي في نيويورك

نالت طيران الإمارات تصنيف الدرجة الذهبية المرموقة في برنامج «الطيران منخفض الضوضاء» لعام 2024 بمطار جون إف كينيدي في نيويورك، لتكون الناقلة الجوية الوحيدة التي تحصل على هذا التقدير المتميز. وحققت طيران الإمارات نتيجة بلغت 92.9 نقطة، متفوقة بفارق كبير على باقي الناقلة المشاركة في البرنامج والتي تسير رحلات إلى المطار.

ويعد البرنامج الذي أطلقته هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي، مبادرة طوعية تهدف إلى تشجيع الناقلات الجوية على تقليل مستويات الضوضاء من خلال تشغيل طائرات أكثر هدوءاً، وتطبيق إجراءات خاصة للحد من الضوضاء، واستخدام المدارج المخصصة للطيران منخفض الضوضاء.

ويعكس هذا التصنيف الذهبي التزام طيران الإمارات الراسخ بخفض مستويات الضوضاء في واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً وتعقيداً من الناحية التشغيلية. ومنذ انطلاق البرنامج، عملت طيران الإمارات بشكل وثيق مع هيئة الموانئ، حيث بذل فريق العمليات الجوية في الناقلة جهوداً متواصلة لتجاوز جميع متطلبات البرنامج. ويأتي هذا الإنجاز في أحد أكبر المراكز الجوية العالمية استكمالاً لسلسلة من الجوائز التي حصدتها الناقلة في مجال إدارة الضوضاء على مر السنين، من بينها تصنيف الدرجة الفضية في مطار نيوارك وجائزة رئيس اللجنة في برنامج «الطيران منخفض الضوضاء» بمطار سان فرانسيسكو.

وتُظهر قياسات أسطول طيران الإمارات مستويات ضوضاء أقل من المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الفصل الرابع، بهامش تراكمي يتجاوز 12 وحدة ضوضاء فعلية محسوسة بوحدة الديسيبل، ويعود ذلك إلى اعتماد الناقلة على طائرات عريضة البدن وذات سعة كبيرة تنقل أعداداً أكبر من الركاب بكفاءة عالية، إذ تحقق كل طائرة في المتوسط 1.75 مليون كيلومتر ركاب لكل رحلة تشمل عمليتَي إقلاع وهبوط. وبمعنى آخر، فإن امتلاء الطائرات بالركاب وتشغيلها على رحلات طويلة دون توقف يتيح لطيران الإمارات نقل المزيد من المسافرين مع المحافظة على مستويات ضوضاء منخفضة.

وتُسهم كفاءة العمليات المعتمدة على الطائرات بعيدة المدى وعالية السعة في تحقيق كفاءة صوتية إجمالية أعلى. فعلى سبيل المثال، يمكن لطائرة الإمارات الإيرباص A380 نقل 500 راكب يومياً على خط واحد بعملية إقلاع وهبوط واحدة فقط، بينما يتطلب تشغيل الرحلات نفسها باستخدام طائرات أصغر ما يصل إلى ثلاث رحلات في كل اتجاه وربما توقفاً فنياً، ما ينتج عنه ست عمليات إقلاع وست عمليات هبوط إضافية لنقل العدد نفسه من الركاب. وبفضل طبيعة شبكة رحلاتها وأسطولها المكوَّن من طائرات عريضة البدن، تنجح طيران الإمارات في تحقيق توازن مثالي بين تلبية الطلب على السفر وتقليل الأثر الصوتي على المجتمعات.

كما أن الربط الجوي يسهم في تحقيق فوائد تمتد إلى ما هو أبعد من حدود المطارات، إذ يربط بين العائلات والأصدقاء عبر القارات، ويولّد نشاطاً اقتصادياً واسعاً في المجتمعات المحلية، ويوفر فرص عمل، ويدعم حركة التجارة والسياحة الدولية لتعزيز الازدهار.

ويُعد الحد من الضوضاء الناتجة عن الطائرات أمراً أساسياً لحماية صحة وجودة حياة المجتمعات القريبة من المطارات. ويجسد التزام طيران الإمارات بتقليل أثر الضوضاء دعمها للمجتمعات المحلية في الوجهات التي تخدمها، إدراكاً منها أن حتى القرارات الصغيرة في عمليات الطيران يمكن أن تحدث فرقاً ملموساً على الأرض.

وتتبع الناقلة استراتيجية شاملة لإدارة الضوضاء، تتضمن جميع الوسائل الممكنة مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والدقة التشغيلية، وتشمل ما يلي:

· الالتزام بإجراءات الحد من الضوضاء والمواعيد المقررة للإقلاع والهبوط: تلتزم طيران الإمارات بشكل دقيق بتطبيق إجراءات الحد من الضوضاء عند الإقلاع، التي تصدرها السلطات المحلية، وتدمجها ضمن إجراءات التشغيل القياسية المعتمدة لجميع أطقم الطيران. كما تلتزم الناقلة بشكل كامل بالمواعيد الزمنية والقيود الخاصة بكل مطار لضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية.

· استخدام المدارج التفضيلية للحد من الضوضاء: تعمل طيران الإمارات على تشغيل رحلاتها عبر المدارج المخصصة للطيران منخفض الضوضاء كلما كان ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية، حتى في ظل الظروف الجوية الصعبة مثل الرياح المعاكسة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.

· المتابعة الدقيقة والمساءلة: تعتمد طيران الإمارات مبدأ الشفافية والمساءلة في جميع عملياتها، حيث تُعد تقارير إلزامية في حال حدوث أي انحراف عن إجراءات الحد من الضوضاء، وتُراجع هذه التقارير بعناية لتحديد الأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

· أسطول أكثر هدوءاً: تشغّل طيران الإمارات واحداً من أقل الأساطيل ضوضاءً في قطاع الطيران العالمي، وتحقق مستويات ضوضاء تراكمية تقل عن الحدود التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في الفصلين الرابع والرابع عشر من لوائحها. كما تواصل الناقلة الاستثمار في تحديث أسطولها لضمان تحقيق أداء منخفض الضوضاء يتماشى مع التطورات التقنية المستمرة.

· التعاون مع الجهات المعنية: يمتد نهج طيران الإمارات في إدارة الضوضاء إلى ما هو أبعد من الجوانب التقنية، إذ تعمل الناقلة بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية في مختلف الدول، وتشارك بانتظام في الاجتماعات واللجان المتخصصة، وتلتزم بجميع متطلبات التقارير والوثائق التنظيمية. ويسهم هذا التعاون المستمر في تعزيز الثقة والشفافية مع الجهات المختصة والمجتمعات المحلية في الوجهات التي تخدمها.