المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال في أبوظبي ينطلق أول يونيو

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، تنظم جمعية الإمارات لرائدات الأعمال المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال تحت شعار «قيادات ملهمة... مشاريع مستدامة» وذلك بتاريخ 1 يونيو في أبوظبي.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة الجمعية في تصريح صحفي بهذه المناسبة: يهدف المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال الأول من نوعه الذي تنظمه الجمعية إلى تمكين المرأة الإماراتية في قطاع الاعمال، ودعمها في مسيرتها المهنية، وتعزيز بيئة ريادية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت د. العامري: تسعى الجمعية إلى توفير الفرص والموارد التي تساعد رائدات الأعمال على تحقيق النجاح والتميز، حيث تتضمن مرتكزات المؤتمر: تمكين المرأة في ريادة الأعمال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، تسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز دور المرأة في الاقتصاد، تعزيز التواصل والشراكات بين رائدات الأعمال والمستثمرين لتوفير فرص التمويل والاستثمار، تعزيز الابتكار والاستدامة في المشاريع، تسريع التحول الرقمي في ريادة الاعمال.

وذكرت د. شفيقة العامري أن المؤتمر يستهدف رائدات الأعمال، أصحاب الهمم، طالبات الجامعات والكليات، ومجالس رجال وسيدات الاعمال.

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور الأساسية، المحور الاول: المسرعات والممارسات الداعمة لريادة الاعمال ومجالات التمويل والاستثمار ومميزاتها في دولة الامارات العربية المتحدة.

أما المحور الثاني يتناول الاتجاهات الحديثة وأثرها على مستقبل تنمية ريادة الاعمال القائم على الاستشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي.

بينما يستعرض المحور الثالث التجارب الناجحة لرائدات الأعمال.