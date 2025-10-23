1000 شركة صينية ضمن مركز دبي للسلع المتعددة بنمو 16% خلال عام

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تحقيق نمو لافت في أعداد الشركات الصينية المنضمة إلى منطقته الحرة بنسبة تجاوزت 16% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يرفع إجمالي عددها إلى أكثر من 1,000 شركة صينية. وجاء هذا الإعلان خلال أحدث جولات "وجد من أجل التجارة" الترويجية التي نظمها المركز في الصين، والتي تضمنت فعاليات أقيمت في مدن شنغهاي وسوتشو وهانغتشو الواقعة في دلتا نهر اليانغتسي، وهي ثلاث من أكثر المراكز حيوية ونشاطاً في البلاد في مجالي التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وأبرزت هذه الجولة الترويجية الدور المتنامي الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة كمنصة انطلاق إقليمية للشركات الصينية التي تركز على الابتكار، حيث سجل المركز نمواً سنوياً مضطرداً من خانتين في أعداد الشركات الصينية لخمس سنوات متتالية، بواقع 19% في عام 2022، و21% في عام 2023، و17% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بالشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3 والبنية التحتية الرقمية. ويحتضن المركز اليوم أكثر من 130 شركة تكنولوجيا صينية، ضمن مجتمع أعماله الأوسع الذي يضم ما يزيد على 3,400 شركة عاملة في هذا القطاع، موفراً بذلك للشركات الصينية منصة متكاملة ومصممة خصيصاً لدعم خطط توسعها على الصعيد الدولي انطلاقاً من دبي.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تُعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 102 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعكس هذا النمو عمق التعاون المتزايد بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لا سيما في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة التي حققت فيها الصين نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة. وقد لمسنا هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر من خلال النمو السنوي المضطرد بأرقام من خانتين في أعداد الشركات الصينية المنضمة إلى مركزنا على مدى خمس سنوات متتالية، بما في ذلك نمو بنسبة تجاوزت 16% في الأشهر الاثني عشر الماضية. واليوم، يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,000 شركة صينية، من بينها ما يزيد على 135 شركة في قطاع التكنولوجيا، ونحن مستمرون في تطوير وتعزيز المزايا التنافسية التي نقدمها لترسيخ مكانتنا كوجهة مفضلة للشركات الصينية الطموحة التي تتخذ من دبي منطلقاً لتوسيع أعمالها على مستوى العالم".

واستمع أكثر من 750 من قادة الأعمال الصينيين في المدن الثلاث إلى عروض تعريفية حول القطاعات الرئيسية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول المرمزة، وهي مجالات تشهد توافقاً استراتيجياً متنامياً بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتوسع فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين لتتجاوز حدود التجارة التقليدية، وتدخل آفاقاً جديدة تشمل مجالات الاستثمار الاستراتيجي المشترك والابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية. وبفضل استقطاب مركز دبي للسلع المتعددة لنحو 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي ومساهمته بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فقد أصبح المركز أداة محورية لترجمة هذا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى فرص تجارية ملموسة. ومع تعزيز البلدين لتعاونهما من خلال مجموعة بريكس بلس وتعميق تركيزهما المشترك على الاقتصاد الرقمي، يستعد مركز دبي للسلع المتعددة للاضطلاع بدور محوري في تيسير المرحلة التالية من التوسع العالمي للشركات الصينية عبر بنيته التحتية المتقدمة وبيئته الداعمة للأعمال والابتكار.