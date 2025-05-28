«بيو إستيتكس» تطلق منتجات «ليكسوفورد» في الإمارات

أعلنت شركة «بيو إستيتكس تريدينج»، عن إطلاق منتجات «ليكسوفورد» المتطورة في الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتُعد «ليكسوفورد» من العلامات المتميزة عالمياً في مجال الطب التجميلي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة خصيصاً، لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

ويُعد منتج «ليكسوفورد» من الجيل الخامس نقلة نوعية في عالم الطب التجميلي، إذ يجمع بين الابتكار والفعالية باستخدام تكنولوجيا الليبوزومات المتقدمة، ويتميز بقدرته على توصيل أكثر من 300 مكون نشط، تم تطويرها بتقنية حيوية عالية الدقة.

وتُنتج «ليكسوفورد» حصرياً في المملكة المتحدة بواسطة شركة أكسفورد كير، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطب التجميلي، والمكملات الغذائية، حيث تخضع جميع منتجاتها لأعلى معايير الجودة والرقابة الدولية.