دبي تكشف عن أول مركبة في العالم مزودة بمدرّب يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت أكاديمية ياس لتعليم القيادة، بالتعاون مع شركة تطوير، عن أول مركبة تدريب في العالم مزودة بمدرّب يعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك مؤخراً خلال فعاليات معرض جيتكس 2025، في خطوة تمهّد لعهد جديد من التدريب الذكي القائم على الدقة والابتكار والتقييم المتطور للأداء.

تُعد هذه المركبة إنجازاً عالمياً غير مسبوق في قطاع تعليم القيادة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأنظمة الملاحة الفورية، وتعمل دون وجود مدرّب داخل المركبة، مما يتيح تدريباً دقيقاً وسلساً مع ضمان أعلى مستويات السلامة. ويأتي هذا الابتكار ضمن منظومة متكاملة تشمل مدرّبين افتراضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة استجابة ذكية للطوارئ، لترسّخ الأكاديمية مكانتها في طليعة الابتكار في مجالات التنقّل الذكي والسلامة على الطرق محلياً.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال روجر فين، الرئيس التنفيذي لأكاديمية ياس لتعليم القيادة: “تأسست أكاديمية ياس على التزام راسخ بالسلامة على الطرق والتميّز في التدريب، بهدف تمكين المتدربين من أن يصبحوا سائقين آمنين مدى الحياة من خلال تعليم عالي الجودة وتجارب قيادة أكثر أماناً وخدمة عملاء استثنائية. ومن خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتعليم المخصص، نعمل على وضع معايير جديدة لتعليم القيادة في دولة الإمارات، حيث يعكس كل خريج من الأكاديمية تجربة تدريبية تواكب رؤية الدولة في الابتكار والسلامة.”

من جانبه، أشار الدكتور عاطف غريب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير، إلى أن التعاون مع أكاديمية ياس يمثل نموذجاً يحتذى به في الشراكات الاستراتيجية القائمة على الابتكار، قائلاً: “تجسد شراكتنا مع أكاديمية ياس التزاماً مشتركاً بإعادة تعريف تجربة تعليم القيادة عبر حلول هندسية وتقنيات ذكية متقدمة. إن إطلاق أول مركبة تدريب في العالم تعمل بمدرّب يعتمد على الذكاء الاصطناعي يشكل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة لمستخدمي الطرق في دولة الإمارات.”

وإلى جانب تدريب الأفراد، تواصل الأكاديمية تعزيز حضورها المجتمعي من خلال برامج التوعية بالسلامة المرورية وشراكاتها مع مؤسسات وطنية رائدة تشمل شركة تطوير وشرطة أبوظبي وإدارة ترخيص المركبات والسائقين، بما يسهم في دعم أهداف الدولة في تحقيق منظومة تنقّل أكثر أماناً واستدامة.

ومع اقتراب إطلاقها الرسمي، تؤكد أكاديمية ياس لتعليم القيادة التزامها برفع مستوى السلامة على الطرق وتقديم تجربة تعليم قيادة عالمية المستوى، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الابتكار في تعليم القيادة في دولة الإمارات، حيث يصبح كل متدرب نموذجاً للقيادة الآمنة والواعية.