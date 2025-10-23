زيّ طاقم طيران الإمارات.. 40 عاماً من الأناقة التي تميّز الناقلة حول العالم

يحمل زي طاقم طيران الإمارات في كل تفصيلة منه إرثاً يعكس هوية الناقلة وشخصيتها المميزة، إذ أصبح هذا الزي الأيقوني رمزاً يُميّز أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وتجربة السفر بـ"تميّز دائم" التي تشتهر بها طيران الإمارات.

ومنذ تأسيس طيران الإمارات عام 1985 وحتى تصميمها الحالي في عام 2025، يعكس زي طاقم الطائرة مزيجاً من الأناقة والتميز، ويجسّد روح الفخامة في السفر مع طيران الإمارات وقوة العلامة التجارية العالمية التي تمثلها.

ويتميّز زي طاقم الإمارات بتصميم كلاسيكي خالد يجمع بين الأناقة العملية والجودة العالية التي تقاوم تغيّر الزمن والموضة، مثلما هو حال الناقلة نفسها. وتضع طيران الإمارات الجودة والمتانة في مقدمة أولوياتها، مفضّلة الأناقة الدائمة على الموضة السريعة، بما يعكس روح الفخامة والرقي في كل تفصيل.

كما يحافظ أفراد طاقم طيران الإمارات على مظهرهم المميز بفضل استخدام أقمشة معالجة بتقنية النانو المقاومة للبقع والتجاعيد، لتبقى الإطلالة مثالية حتى بعد الرحلات الطويلة. ورغم إدخال بعض التعديلات على التصميم على مرّ السنين، فإن هوية الزي الأساسية ظلت ثابتة، تجمع بين الراحة والعملية لضمان أعلى مستويات السلامة والخدمة الراقية على متن الطائرة.

في عام 1985، وفي حقبة تميزت بتصاميمها الغنية بالتفاصيل، كشفت طيران الإمارات عن أول زي رسمي لطاقمها بالألوان المميزة لعلامتها التجارية، الأحمر والذهبي. تميز الزي النسائي بسترة بلون البيج الرملي بحواف حمراء دائرية وكتفين بارزين، تماشياً مع موضة ذلك الوقت، وتنورة مستقيمة بطول الركبة تقريباً مع طيّة أنيقة في المنتصف. وقد صُمم الزي بلون يعكس أشعة الشمس على رمال الصحراء، رمزاً لتلال الرمال في موطن الناقلة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

اكتمل المظهر بقميص كريمي وربطة عنق حمراء على شكل فيونكة، إضافة إلى قبعة حمراء تحمل شعار طيران الإمارات بالخط العربي الأنيق، ووشاح أبيض من الشيفون يتدلى برقة على الكتف. وتحتوي طيّات الوشاح على سبع طيّات ترمز إلى الإمارات السبع. أما الزي الرجالي غهو عبارة عن بدلات رمادية اللون مع قمصان بيضاء وربطات عنق حمراء وشارات ذهبية، وأحذية جلدية سوداء.

1987 - لمسات ثقافية راقية

في عام 1987، قدمت طيران الإمارات تصميماً جديداً للزي النسائي تميز بسترة مزدوجة الأزرار بلون البيج مع أزرار ذهبية لافتة وتنورة أطول بطيّة ممتدة، إلى جانب قميص أبيض منقوش بشعار طيران الإمارات. احتفظت القبعة الحمراء والوشاح الأبيض بمكانتهما كعناصر أساسية في الزي. وظل اللون الذهبي مكوناً رئيسياً في التصميم، انسجاماً مع هوية دبي ورمزيتها في الفخامة والازدهار.

كما ارتدى أفراد الطاقم من الجنسين مناديل جيب بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحلول نهاية العام، ومع توسع شبكة الناقلة لتشمل وجهات مثل عمّان ومومباي والقاهرة وكولومبو وكراتشي ولندن وفرانكفورت وغيرها، قدمت طيران الإمارات زياً صيفياً خفيفاً، وصُمم ليوفر الراحة في الأجواء الحارة، وتضمن كتفين بارزين وجيوباً أمامية أنيقة وحزاماً أحمر عند الخصر. أما طاقم الطائرة على الدرجة الأولى فارتدين زياً عربياً تقليدياً لتقديم القهوة والتمر، في لمسة ثقافية تعكس الضيافة الإماراتية الأصيلة.

1997 - تعاون مع المصمم العالمي باكو رابان

في عام 1997، تعاونت طيران الإمارات مع مصمم الأزياء الإسباني الشهير باكو رابان لإعادة تصميم الزي الرسمي ومنحه مظهراً عصرياً يجمع بين الأناقة والبساطة. حافظ الزي النسائي على ألوان البيج والأحمر المميزة، لكن بقصّات أكثر انسيابية تتماشى مع أسلوب التسعينيات العصري، مع إضافة حقائب وأحذية بنية اللون. صمم رابان فستاناً أنيقاً مع سترة بياقة قصيرة، بينما ارتدى أفراد الطاقم الرجال سترات زرقاء داكنة مع سراويل بلون البيج وأحذية بنية. وبعد عقد من النجاح المتواصل، تجاوز عدد عملاء طيران الإمارات ثلاثة ملايين مسافر، وارتدى 1500 من أفراد طاقمها زيّ الناقلة الأنيق أثناء خدمتهم على متن رحلاتها إلى 44 وجهة عالمية.

2008 - انطلاق أسلوب طيران الإمارات المميز

في عام 2008، وبمناسبة استقبال طيران الإمارات أولى طائراتها من طراز الإيرباص A380، قدمت الناقلة تصميماً جديداً للزي الرسمي من إعداد فريقها الداخلي بالتعاون مع سيمون جيرسي. حافظ التصميم على الألوان الأساسية لعلامة طيران الإمارات التجارية، الأحمر والبيج، مع إضافة خطوط رفيعة حمراء على السترة، وتفاصيل دقيقة مثل الطيّات الأربع في التنورة التي تكشف اللون الأحمر المميز للناقلة.

كما أعيد تصميم القبعة الحمراء مع وضع شعار طيران الإمارات على الجانب بشكل يشبه الجناح. وشملت الإكسسوارات أحذية وحقائب وأحزمة بلون أحمر خمري داكن يتناغم مع حواف الزي والقبعة. أما زي الرجال فجاء بلون بني غامق بخطوط دقيقة حمراء، مع قميص كريمي وربطة عنق تحمل تدرجات من اللون الذهبي والأحمر والبني، ليعكس التصميم الجديد النجاح العالمي الذي حققته طيران الإمارات آنذاك ووصولها إلى 99 وجهة.

2023 - تفاصيل جلدية باللون الأحمر وخيارات متنوعة للأحذية

واصلت طيران الإمارات تحديث زيها الرسمي في عام 2023 لتوفر مزيداً من الراحة والتنوع لأفراد طاقم المقصورة، حيث أتاحت للمضيفات إمكانية الاختيار من بين خمسة عشر تصميماً مختلفاً للأحذية المصنوعة من الجلد الإسباني الفاخر بنسبة مئة في المئة، بمقاسات وأشكال متنوعة لتناسب مختلف الأذواق. كما أطلقت الناقلة حقائب وأحزمة جلدية باللون الأحمر الزاهي الذي يتناغم مع الطيات الحمراء في التنورة وحواف الزي، ليعزز اللون الأحمر مكانته كرمز دائم لهوية طيران الإمارات.

واليوم، ومع استمرار طيران الإمارات في تحقيق النمو والتوسع لتغطية أكثر من 140 وجهة عالمية، أصبح زي طاقمها الأيقوني جزءاً من هويتها العالمية، يعكس الاحترافية والثقة والتميّز. ويعزز هذا الزي جاهزية أكثر من 25 ألف من أفراد طاقم المقصورة للتألق والتميّز، سواء في الأجواء أو على الأرض، في تجسيدٍ مثالي لمفهوم الأناقة الدائمة والضيافة الراقية التي تميز تجربة السفر مع طيران الإمارات.