«دريكت».. تطبيق إماراتي يفتح نافذة جديدة على مستقبل الطب المنزلي

أعلنت «فيرست ريسبونس هيلث كير»، الشركة الرائدة في خدمات الرعاية الصحيّة المنزليّة بدولة الإمارات، عن الإطلاق الرسمي لتطبيقها الذكي الجديد «دريكت» (Drect)، وذلك خلال حفلها السنوي الداخلي الذي أقيم تحت شعار «التكنولوجيا، التنوع، والنمو».

ويأتي هذا الإطلاق ليجسّد التزام الشركة العميق بتقديم حلول طبية ترتكز على المريض كأولوية، وتُعيد تعريف مفهوم الرعاية الصحية المنزلية من خلال تقنيات ذكية مصممة لتكون في متناول الجميع. كما يهدف التطبيق إلى تقديم تجربة علاجية سلسة وشخصية، تواكب احتياجات الأفراد والعائلات داخل المجتمع الإماراتي، وتلبي في الوقت نفسه تطلعات الزوار والسياح الباحثين عن راحة البال وسهولة الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة دون عناء أو تأخير.

يتيح تطبيق Drect للمستخدمين حجز خدمات طبية منزلية تشمل أطباء الأسرة، أطباء الأطفال، وأطباء الأسنان، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع وقت استجابة لا يتجاوز 30 دقيقة في المتوسط. كما يوفّر التطبيق إمكانية تتبع موقع الفريق الطبي لحظة بلحظة عبر خاصية GPS، إضافة إلى حفظ نتائج التحاليل والوصفات والفواتير بشكل آمن داخل التطبيق نفسه.

وقال بافان شارما، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة فيرست ريسبونس هيلث كير: «لقد صمّمنا تطبيق Drect بناءً على احتياجات مرضانا، لنقدم لهم رعاية شخصية وسهلة الوصول دون الحاجة لمغادرة المنزل. هذا التطبيق يمهّد الطريق لمزيد من الابتكار، حيث نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتتبع الصحي اللحظي».

أمّا براشي شارما، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيّة في الشركة، فقال: «هذا التطبيق هو إجابتنا على سؤال متكرر يُطرح علينا في فيرست ريسبونس هيلث كير، حول كيفيّة منح مرضانا المزيد من القيمة. لقد جمعنا بين الراحة والتكنولوجيا الذكية لنضع نموذجاً جديداً للرعاية الأولية المرتكزة على المريض والوقاية».