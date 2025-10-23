غرف دبي تفتح باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

أعلنت غرف دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلتها الجديدة، والتي تعتبر أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في دبي، حيث تكرم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.

وتم الإعلان عن افتتاح التسجيل في الجائزة خلال فعاليات منتدى «التميز المتجدد» الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال، وتناول المنتدى أحدث معايير وتوجهات التميز والنماذج الفعالة في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدءً من العمليات التشغيلية مروراً بإدارة رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى الإدارة المالية، وذلك بهدف دعم تطوير الأداء وتعزيز المرونة المؤسسية وخلق قيمة مستدامة للأعمال.

واستعرض عدد من الخبراء والمختصين خلال المنتدى أهم الاستراتيجيات المؤسسية المعتمدة من قبل الشركات الرائدة للارتقاء بالمقومات التنافسية ورفع معدلات الأداء وخلق أثر إيجابي على المدى الطويل، إلى جانب آليات المقارنة المعيارية المثلى للتميز الاستراتيجي، وتطرقت لأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والثقافة المؤسسية والإدارة التشغيلية.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لدعم الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها في رحلتها نحو تحقيق التميز المؤسسي المستدام. وتحرص غرف دبي على توفير الأدوات والمنصات التي تمكّن مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي، وتعزيز مرونة الأعمال وقدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الواعدة».

وتكرّم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية، الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، وترعى غرف دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، فيما ترعى غرفة تجارة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية. وترعى غرفة دبي العالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي في حين ترعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي.

وتعتمد غرف دبي إطاراً عالمياً للتميز في الجائزة وذلك بهدف تحفيز الشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم. ويعكس نموذج الجائزة أحدث المنهجيات من خلال التركيز على العمليات والنتائج في المجالات الرئيسية كمقاييس ملموسة لنجاح الأعمال مثل القيادة، والاستراتيجية، وإدارة القوى العاملة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الأداء المالي.

وتُعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال جزءاً من جهود غرف دبي لتحفيز ثقافة التميز داخل مجتمع الأعمال، والتركيز على أهمية تبنّي الممارسات الإبداعية والابتكارية في العمل المؤسسي محلياً، ويتم تشجيع الفائزين على مشاركة أفضل ممارساتهم مع الشركات الأخرى ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، كما يتلقى جميع المتقدمين تقريراً تقييمياً شاملاً حول نتائج طلباتهم.

يُشار إلى أن الجائزة تم إطلاقها في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لتكريم المؤسسات التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي عام 2023، خضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة ليعكس احتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33، وبحلول سبتمبر 2023، أطلقت غرف دبي الجائزة بحلتها الجديدة تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وذلك بعد إدخال تغييرات جذرية على نموذج الجائزة، وآليات التقييم وأطر العمل والفئات.

وتتيح غرف دبي فرصة المشاركة في الجائزة لجميع الشركات المحلية في دبي والشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها.