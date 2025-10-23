19 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025

حقق بنك الإمارات دبي الوطني إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بنمو متميز في القروض، وهو ما عوّض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة. ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم على الرغم من انخفاض التحصيلات خلال الربع. وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم (19%) في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي. ونمت الودائع بواقع 94 مليار درهم (14%) في التسعة أشهر الأولى، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وواصل "الإمارات الإسلامي" زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحا قياسية قبل الضريبة بلغت 3.2 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. كما استمرت المملكة العربية السعودية بإحراز أداء استثنائي، حيث شهد الإقراض نمواً بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى. وقد ساهمت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما عزز عروض ومزايا منتجات المجموعة واستراتيجية إدارة الثروات. ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وكذلك مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عاملاً رئيسياً في دفع نمو الدخل الذي عوّض إلى حد كبير تأثير أسعار الفائدة المنخفضة.

وبتاريخ 18 أكتوبر 2025، أبرم البنك اتفاقية اكتتاب في الأسهم مع بنك آر بي إل المحدود للاستحواذ على حصة 60%، وذلك من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة إجمالية تبلغ 268.5 مليار روبية هندية (3.0 مليارات دولار أمريكي). وفي إطار هذه الصفقة، سيطلب من بنك الإمارات دبي الوطني طرح عرض اكتتاب ملزم للمساهمين الحاليين بعد استلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على المعاملة. كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك آر بي إل في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حضورنا في الأسواق الرئيسية والتي تعتبر الهند واحدة منها، وهو ما يعكس قدرات النمو القوية على المدى الطويل.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2025

ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول

• ارتفاع بنسبة 10% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 25.5 مليار درهم مما يعكس زخماً قوياً للغاية في نمو القروض والودائع

• نمو قياسي في القروض بنسبة 19% في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما أضاف 99 مليار درهم إلى محفظة القروض، مدفوعاً بالنمو القوي في السوق الرئيسية للمجموعة والمملكة العربية السعودية

• نمت الودائع بمبلغ 94 مليار درهم يتضمن زيادة قدرها 56 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

• عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم بفضل استمرار البيئة الائتمانية السليمة والاقتصاد المزدهر وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.5%

• استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.2 مليارات درهم

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

• شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق، ليصبح في صدارة مصدري بطاقات الائتمان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

• بنك الإمارات دبي الوطني أحد أفضل البنوك في المنطقة في مجال تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 52 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج

• واصل بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين بحلول نهاية العام ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 23

• احتلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المرتبة الأولى في جدول تصنيف عمليات الطرح الأولي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، بعد أن تصدرت جميع عمليات الطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام حتى تاريخه

• أول ممول لطائرات الشحن، طائرتين من طراز بوينغ 777-200LRF بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمجموعة طيران الإمارات

• إطلاق منتجات ائتمان مهيكلة وسلع واستثمار جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الدخل الناتج عن العملاء المحليين والدوليين على حد سواء

• نمو استثنائي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بقيمة 35 مليار درهم مدعوماً بالارتفاع القوي في أنشطة الإقراض

• تخطت منصة الثروات الرقمية حاجز 5 مليارات درهم في حجم صفقات التداول في العام الأول من إطلاقها

• ارتفعت الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات للمجموعة

بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

• أكثر من 2.4 مليون مستخدم نشط على تطبيق ENBD X في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بزيادة قدرها 49% منذ عام 2023

• تجاوز عدد صفقات تداول الأسهم المحلية عبر منصة الثروات الرقمية ENBD X 5 مليارات درهم خلال عام واحد من إطلاق نموذج معاملات التداول من دون رسوم

• إطلاق الحل الأول من نوعه في المنطقة لتوفير إمكانية تسوية منازعات المعاملات بطريقة مؤتمتة كلياً

• حققت محفظة التحليلات المتقدمة أكثر من 50 حالة استخدام شملت جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية ووحدات الدعم

• المجلس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي يضمن تبني جهود تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموحدة، وإدارة المنصات والنماذج، وحواجز الحماية، وحوكمة البيانات عبر البنك

• بنك الإمارات دبي الوطني يرسّخ دمج 155 واجهة برمجة تطبيقات لتوفير اتصال سلس وتجارب رقمية مرتكزة على العملاء

• بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في جدول تصنيف الإصدارات المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

• حصول البنك على أعلى تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال"

• حصول البنك على التصنيف رقم 1 في الشرق الأوسط لامتلاكه 35 شهادة "ليد" LEED البلاتينية والذهبية

• تمويل والمشاركة في ترتيبات تمويل أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في معاملات التمويل المستدام خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025

• "الإمارات الإسلامي" يصدر أول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في العالم، مما يعزز ريادة المجموعة في مجال التمويل الإسلامي المتكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات