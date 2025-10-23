محمد العريان: الإمارات نموذج في الاستقرار المالي

أكد الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، المستشار الأول لشركة «أليانز»، وأحد أبرز العقول المالية في العالم، أن الإمارات نموذج إقليمي في الاستقرار المالي، حيث تسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية الحكيمة والاستثنائية لقيادتها التي جعلت من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أدوات رئيسة لتمكين المستقبل، مشيداً بقدرة الدولة على خلق بيئة آمنة للحوار والابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان «تخفيف مخاطر الاستثمار في ظل الصدمات العالمية»، جمعت الدكتور العريان بالشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى الشارقة للاستثمار».

وأوضح أن الإمارات نجحت في تحويل الأزمات إلى فرص اقتصادية حقيقية عبر سياسات تقوم على المرونة والاستباقية، ما جعلها نموذجاً إقليمياً في تعزيز الثقة والاستقرار المالي.

وفي رده على سؤال الشيخ فاهم القاسمي حول علاقة السلطات الأمريكية بالقطاع الخاص، أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تبنّت في بعض الملفات مقاربة منغلقة لصالح الشركات المحلية فقط، ما أدى إلى فجوة في الحوار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الاختلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا يكمن في الانتماء السياسي بقدر ما يتمثل في طريقة التفكير وصياغة السياسات، حيث يتم التعامل مع بعض القطاعات مثل صناعة السفن، باعتبارها قضية أمن قومي أكثر منها فرصة تجارية.

وفي تحليله لحركة الأسواق العالمية، أشار إلى أن مكانة الدولار ما زالت قوية، لكنه يفقد بعضاً من نفوذه تدريجياً في نظام مالي متعدد الأقطاب تتوزع فيه المراكز الاقتصادية بين الشرق والغرب.