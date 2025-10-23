«اقتصادية الشارقة» تباشر تنفيذ تحديد رسوم رخص سوق الجمعة بدرهم

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية في سوق الجمعة والمحال المجاورة في مليحة بـ«درهم واحد فقط».

وأكد حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة للقطاع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعو إلى حتمية مساعدة المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وقال إن رخصة «اعتماد» تولي أهمية لتنظيم ممارسة العمل التجاري المنزلي، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في أنشطة الاقتصاد.