«دراجون أويل» تحتفي بـ 25 عاماً من الاستثمار الناجح في تركمانستان

احتفت دراجون أويل، باليوبيل الفضي لعملياتها في تركمانستان، خلال حفل في عشق آباد بحضور معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة دراجون أويل، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، كل من أحمد المحيربي، والمهندس قصي الشارد، والمهندس أحمد شرف، والمهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وسلط الحدث الضوء على ربع قرن من الاستثمار الناجح والتميز التشغيلي والشراكة الاستراتيجية العميقة بين جمهورية تركمانستان ودولة الإمارات.

حضر الاحتفال غوانتش أغاجانوف، وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية لشؤون النفط «تركمان نفط»، وأحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وسفراء 20 دولة ومسؤولين حكوميين والشركاء الرئيسيين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «على مدى 25 عاماً، كانت دراجون أويل أكثر من مجرد مستثمر، كنا شريكاً ملتزماً في تطوير قطاع الطاقة في تركمانستان.

إن نجاحنا هو نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحكومة دبي وجمهورية تركمانستان، حيث تشمل استثماراتنا العنصر البشري الذي يمثله الموظفون التركمان الذي وصلت نسبتهم إلى 93 % من فريق دراجون أويل في تركمانستان. واستثمرنا أكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وهذه الجهود تجسد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة والتطور لدولة تركمانستان.

وهذه المناسبة ليست مجرد نظرة على إنجازاتنا الماضية، بل هي منصة انطلاق للفصل القادم من النمو والتعاون».

وقال غوانتش أغاجانوف: «على مدار السنوات الماضية، رسخت شركة دراجون أويل (تركمانستان) المحدودة مكانتها كواحدة من أكثر الشركاء الأجانب اعتمادية ومسؤولية في قطاع النفط والغاز في تركمانستان».

وقال أحمد الحاي الهاملي: «تبقى الطاقة جوهر تعاوننا. فعلى مدار الـ 25 عاماً الماضية، لعبت دراجون أويل دوراً حيوياً في تطوير قطاع النفط والغاز في تركمانستان.

وقد عززت مساهماتها أمن الطاقة ودعمت النمو الاقتصادي الإقليمي، حيث تجسد إنجازات دراجون أويل القيم الجوهرية لدولة الإمارات، وهي الموثوقية والسلامة والاستدامة».

وقال عبدالكريم المازمي: «حققت شراكتنا نمواً ملحوظاً في الإنتاج والاستثمار والتطوير ورفاهية المجتمع، بنينا شراكة موثوقة، مسترشدين بسعينا المشترك نحو التميز.

اليوم، لدينا أكثر من 90 زميلاً في عشق آباد وهزار، يمثلون سفراء فخورين لهذه الشراكة، حيث يحتفل كل منهم بمرور 25 عاماً من الخدمة المتفانية مع دراجون أويل».