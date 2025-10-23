«دراجون أويل» تحتفي بـ 25 عاماً من الاستثمار الناجح في تركمانستان

حضر الاحتفال غوانتش أغاجانوف، وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية لشؤون النفط «تركمان نفط»، وأحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وسفراء 20 دولة ومسؤولين حكوميين والشركاء الرئيسيين.
إن نجاحنا هو نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحكومة دبي وجمهورية تركمانستان، حيث تشمل استثماراتنا العنصر البشري الذي يمثله الموظفون التركمان الذي وصلت نسبتهم إلى 93 % من فريق دراجون أويل في تركمانستان. واستثمرنا أكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وهذه الجهود تجسد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة والتطور لدولة تركمانستان.
وهذه المناسبة ليست مجرد نظرة على إنجازاتنا الماضية، بل هي منصة انطلاق للفصل القادم من النمو والتعاون».
وقال غوانتش أغاجانوف: «على مدار السنوات الماضية، رسخت شركة دراجون أويل (تركمانستان) المحدودة مكانتها كواحدة من أكثر الشركاء الأجانب اعتمادية ومسؤولية في قطاع النفط والغاز في تركمانستان».
وقد عززت مساهماتها أمن الطاقة ودعمت النمو الاقتصادي الإقليمي، حيث تجسد إنجازات دراجون أويل القيم الجوهرية لدولة الإمارات، وهي الموثوقية والسلامة والاستدامة».
اليوم، لدينا أكثر من 90 زميلاً في عشق آباد وهزار، يمثلون سفراء فخورين لهذه الشراكة، حيث يحتفل كل منهم بمرور 25 عاماً من الخدمة المتفانية مع دراجون أويل».