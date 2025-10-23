«مالية عجمان» تحصد «الآيزو» في الابتكار وإدارة المشاريع

حصلت دائرة المالية في عجمان على شهادتي المطابقة العالمية الآيزو (ISO 56002:2019) الخاصة بنظام إدارة الابتكار، و(ISO 21502:2020) الخاصة بنظام إدارة المشاريع، في إنجاز جديد يعكس التزام الدائرة المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة التحسين المستدام في جميع مجالات عملها، بما ينسجم مع رؤية عجمان في تحقيق تنمية مستدامة، تسهم في إسعاد جميع المعنيين وتعزيز تنافسية الإمارة.

وجاء حصول الدائرة على الآيزو (ISO 56002:2019) لنظام إدارة الابتكار تتويجاً لنهجها المؤسسي القائم على تبنّي ثقافة الابتكار والتفكير المتجدّد وتعزيز بيئة عمل محفزة على الإبداع وتوليد الأفكار التي تسهم في رفع كفاءة الأداء.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، أن حصد الشهادتين العالميتين يأتي ثمرة لجهود فرق العمل في تطبيق أفضل النظم والمعايير الدولية، وتجسيداً لالتزامنا المتواصل بتطوير الأداء المؤسسي.