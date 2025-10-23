«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» تطلق مسرع أعمال جديداً

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق برنامج مسرعات الأعمال بالتعاون مع شركة بلاج آند بلاي العالمية الرائدة في مجال الابتكار، ويهدف البرنامج الجديد إلى توسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة المملوكة للإماراتيين، من خلال تزويدها بالأدوات والخبرات وشبكات المعارف والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق المحلية، والتوسع عالمياً، واستقطاب الاستثمارات المستدامة، ما يعزز إسهامها في جهود التنويع الاقتصادي ودعم النمو طويل الأمد لإمارة دبي.

ويدار البرنامج من قبل شركة بلاج آند بلاي، ضمن سلسلة الفعاليات وورش العمل التي تقام في إطار مبادرة «مقر رواد أعمال دبي» الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مطلع هذا الشهر بالتعاون مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وستستفيد الشركات الناشئة المشاركة من مجموعة الخدمات والدعم التي تقدمها المبادرة، بما فيها الوصول إلى المقر ضمن فندق «25 أورز» بمنطقة ون سنترال.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تجسد هذه المبادرة الجديدة الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارهم ركيزة أساسية لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي المزدهر في دبي.

فمن خلال شراكتنا المميزة مع بلاج آند بلاي، نسعى إلى دعم الشركات الناشئة المملوكة لأفراد وتزويدها بممارسات عالمية المستوى لتسريع وتيرة نموها، بالإضافة إلى إرساء ركائز تحقيق النمو المستدام والقائم على الابتكار، والذي يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للشركات الناشئة.

ويجسد برنامج المسرع الجديد علاقات التعاون الوثيقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو أمر تتفرد به منظومة ريادة الأعمال في دبي».

وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي: «يسرنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو الشركات الإماراتية، لنمد جسور التواصل مع دبي من قلب وادي السيليكون، موطن كبرى شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأوبن إيه آي.

ونسعى إلى توفير ما لدينا من خبرات متطورة لدعم وتنمية المنظومة المحلية، حيث نثق بوجود إمكانات تعاون كبيرة نتطلع من خلالها للإسهام في رسم مستقبل الابتكار في دبي.

ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تمكين رواد الأعمال المحليين عبر تزويدهم بموارد عالمية المستوى، تشمل الإرشاد المتخصص، وفرص الاستثمار، وآفاق التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يتيح هذا البرنامج للجهات المعنية المشاركة التواصل مباشرة مع الشركات الناشئة الإماراتية الرائدة لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية».

ويستضيف البرنامج مجموعتين سنوياً، تضم كل منهما 10 شركات إماراتية ناشئة ستستفيد من المنهجية المبتكرة لشركة بلاج آند بلاي.