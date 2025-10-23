ميناء خليفة يصعد للمركز 39 ضمن قائمة «لويدز» لأفضل موانئ العالم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن ارتقاء ميناء خليفة إلى المركز التاسع والثلاثين ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حول العالم 2025، مواصلاً بذلك صعوده المتسارع، ودخوله ضمن قائمة أبرز موانئ الحاويات عالمياً.

ومنذ دخوله لأول مرة ضمن هذا التصنيف العالمي في 2019 بالمركز 95، حقق الميناء نمواً متواصلاً على مدار الأعوام الست الماضية، مدفوعاً بالتوسعات الاستراتيجية، والابتكارات التقنية والكفاءة التشغيلية المتقدمة.

ويعكس ذلك الدور المحوري للميناء كبوابة لوجستية عالمية، ويؤكد على المكانة الراسخة لأبوظبي كمركز رئيسي لرفد التجارة العالمية.