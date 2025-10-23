5.1 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الثالث

أعلن مطار الشارقة عن تسجيل أداء تشغيلي مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، أظهر استمرار النمو في حركة الطيران والسفر والشحن الجوي، إذ ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 5,127,120 مسافراً، مقارنةً بـ4,392,000 في الفترة نفسها من العام 2024، لتبلغ نسبة النمو 16.7%، ما يؤكد مكانة المطار وجهة رئيسية على المستويين المحلي والدولي، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة 30,737 رحلة، مقابل 27,758 رحلة في الربع الثالث من العام الماضي، محققاً نسبة زيادة قدرها 10.7%.

وعلى صعيد الشحن واصل المطار أداءه الإيجابي، حيث بلغت كميات الشحن الجوي التي تم مناولتها عبر مطار الشارقة 48,073 طناً، مقارنةً بـ46,284 طناً خلال الفترة نفسها من العام 2024، بارتفاع نسبته 3.9%، كما حقق الشحن البحري–الجوي نمواً لافتاً مسجلاً 4,296 طناً، مقابل 3,236 طناً في العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 32.8%.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النتائج الإيجابية التي حققها المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري تعكس النمو المتواصل في مختلف عملياته التشغيلية، وتؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه في دعم قطاع الطيران، بما يواكب خطط النمو المستقبلية لإمارة الشارقة، ويعزز مكانته وجهة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي.