فلاي دبي تطلق رحلات إلى 4 وجهات جديدة في أوروبا





تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها بإطلاق أربع رحلات منتظمة إلى 04 وجهات جديدة. ويشمل ذلك بدء رحلاتها إلى كيشيناو وياش اعتباراً من سبتمبر 2025، بالإضافة إلى ريغا وفيلنيوس اعتباراً من ديسمبر 2025، موسعة بذلك شبكتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، تصبح فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي في رومانيا، بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى رومانيا عام 2012 بإطلاق رحلاتها إلى بوخارست.

كما يمثل أيضاً أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمة مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، لترفع فلاي دبي الوجهات غير المخدومة التي افتتحتها ضمن شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يعكس توسع شبكتنا التزامنا الراسخ بفتح الأسواق غير المخدومة وتسهيل التدفق الحر لحركة التجارة و السياحة ونحن فخورون بإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا. لقد بنينا اليوم شبكة متنوعة تضم أكثر من 135 وجهة، 75% منها كانت وجهات غير مخدومة من دبي برحلات طيران مباشر. وأضاف: مع خدماتنا الجديدة إلى أوروبا الشرقية و منطقة البلطيق، نتطلع إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية لدولة الإمارات ودعم مكانة دبي كمركز طيران عالمي رائد."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعد أوروبا سوقاً حيوياً ومهماً لفلاي دبي، ونحن سعداء بتوسيع شبكتنا بإضافة كيشيناو وياش وريغا وفيلنيوس. ستتيح هذه الوجهات إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق لمزيد من المسافرين الإستمتاع بتجربة سفر عالية مع خدمة مريحة إلى دبي وما بعدها على شبكة فلاي دبي بالإضافة إلى شبكة طيران الإمارات من خلال شراكتنا بالرمز المشترك".

تقع كيشيناو على نهر بيك، وتُعتبر واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا. تشتهر بمبانيها التاريخية من الحجر الجيري الأبيض وهندستها المعمارية الفريدة وحدائقها الطبيعية المترامية الأطراف، و هي الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في السفر بعيداً عن الوجهات التقليدية.

ياش هي ثاني أكبر مدينة في رومانيا، وتعد مركزاً نابضاً بالحياة بتاريخها الغني تعتبر واحدة من أقدم مدن البلاد، وتتميز بمواقع تاريخية خلابة وأحياء ساحرة.

تتيح كل من ريغا في لاتفيا وفيلنيوس في ليتوانيا بصفتهما عاصمتي دول البلطيق للزوار فرصة استكشاف هندستهما المعمارية الرائعة ومدنهما القديمة المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.