أرباح «دبي التجاري» تقفز 15.6% إلى 2.57 مليار درهم



قفزت أرباح بنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.55% لتصل إلى 2.57 مليار درهم، مقارنة بـ2.23 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. بينما حقق صافي الربح قبل الضريبة نحو 2.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي.

كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 4.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5.7%، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 8.4% نتيجة نمو القروض وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وتجاوزت المصاريف التشغيلية للفترة 1.16 مليار درهم، بزيادة سنوية تفوق 14.1%، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات في التحول الرقمي والتكنولوجي ونمو حجم الأعمال، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 3.238 مليارات درهم بزيادة 2.9%.

وبلغ صافي القروض 109.43 مليارات درهم، بزيادة 12.5% على أساس سنوي. وبلغت الودائع 112.14 مليار درهم، بزيادة 13.6% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، بلغ إجمالي الموجودات نحو 163.4 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

ولأول مرة في تاريخه، تجاوز صافي القروض حاجز 100 مليار درهم، مسجلاً 105 مليارات درهم بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.

كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.5% بتحسن قدره 146 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 406 ملايين درهم.

وبلغت مصاريف ضريبة الدخل 253 مليون درهم بزيادة 15.5%.

أما الربع الثالث من العام فحقق صافي ربح قدره 884 مليون درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 13.4%. ونما الدخل التشغيلي للفترة بنسبة 8.4% ليصل إلى 1.5 مليار درهم.