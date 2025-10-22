5.3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 15 %

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققاً تفوقاً استثنائياً في جميع القطاعات. وسجل المصرف نمواً سنوياً بنسبة 16 %، حيث بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى. وواصل المصرف تحقيق أداء قياسي في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 16 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ما يعكس استدامة الأداء القوي.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نحو 5.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 15 %، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ صافي الربح للربع الثالث بعد الضريبة حوالي 1.83 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14 %.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 8.0 مليارات درهم لنفس الفترة من عام 2024، بنمو سنوي بلغ 14 %. وارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 5.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 13 %، مقارنة بـ 4.9 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم التمويلات، وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة، ما ساهم جزئياً في تعويض أثر تخفيض نسبة الأرباح في السوق. وبلغ هامش صافي الربح 4.17 %، ما يعكس قوة حجم الأعمال وكفاءة إدارة الميزانية العمومية والإدارة الفعالة للأصول.

وحقق المصرف نمواً في الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات درهم إماراتي العام الماضي. يشكل هذا الأداء استمرار نمو الإيرادات الناتجة عن الرسوم، والتي سجلت زيادة بنسبة 18 % من مبيعات المنتجات والحلول المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، ما مثّل زيادة في نشاط المتعاملين. ويشكل الدخل من غير المصادر التمويلية حالياً 40 % من إجمالي الدخل التشغيلي، مقارنة بـ 39 % في العام الماضي، ليؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.