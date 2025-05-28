فوربس تختتم قمة «بناء المستقبل».. مؤكدة أهمية الابتكار والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية

اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات النسخة الأولى من قمة «بناء المستقبل»، التي أقيمت على مدار يومين في أبوظبي، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية (ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «وان» للتطوير العقاري.

شهدت فعاليات اليوم الختامي للقمة حضوراً رفيع المستوى لعدد من كبار المسؤولين، وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن نخبة من كبار الخبراء والمبتكرين وقادة القطاع العقاري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستشراف مستقبل المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة، من بينهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وخلود عبدالله السويدي، رئيسة قسم البيانات الذكية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ولطيفة الشحي، مديرة إدارة بيانات الاستثمار في وزارة الاستثمار الإماراتية، وعلي سجواني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آمالي العقارية، وعلي تومبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا العقارية، إلى جانب عدد من كبار قادة التطوير العقاري مثل أليكس زغربيلني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (R · Evolution Group)، ومحمد رفيعي، الرئيس التنفيذي لشركة (Richmind Development).

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة افتتاحية حول قيادة العصر الرقمي، شدد فيها على أهمية تبني رؤية جريئة، ترتكز على الأمن والذكاء والقدرة على مواكبة التغييرات لبناء مدن المستقبل. وقال: «نحرص على ضمان السلامة والأمان للجميع خلال مسيرة التحول الرقمي، ونؤمن الحماية في بيئة الاقتصاد السيبراني والرقمي. كما نعزز خبراتنا مستندين إلى القيمة الكبرى لهذا المجتمع، عبر حماية العنصر البشري وبياناته وخصوصيته، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني».

وقال علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان» للتطوير العقاري: «لم تكن قمة بناء المستقبل من فوربس الشرق الأوسط مجرد منصة، بل شكلت نقطة انطلاق حقيقية. لقد كانت مساحة جمعت بين تنسيق الرؤى، وتحفيز التعاون، وتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس».

وأضاف: «معاً بفضل الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وثقة المستثمرين العالميين، وإبداع القطاع الخاص، نحن لا نحلم بالمستقبل، بل نبنيه خطوة بخطوة. أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لخلود العميان، وفريق فوربس الشرق الأوسط على تنظيم قمة محورية، ترسم ملامح المستقبل بجرأة ووضوح».

ومن جهتها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «نجتمع اليوم وقد أكدنا مجدداً أن المدن الذكية لا تبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل عبر تكامل الابتكار مع التصميم والهوية. إن الحوار الذي شهدته القمة يشكل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. ونأمل أن تسهم هذه المنصة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القادة وصناع القرار لدفع عجلة التحول الحضري في المنطقة».

كما شارك في الجلسات نخبة من صناع السينما والفن، منهم المخرج مروان حامد، ومهندس الديكور محمد عطية، والمونتير أحمد حافظ. وناقشت جلسة «إعادة تصور مفهوم الحياة الذكية» مستقبل المنازل الذكية، بمشاركة عبد الباسط بطراوي، الشريك وعضو مجلس الإدارة في (Land Sterling)، والرئيس التنفيذي لشركة (Horton Interiors)، وأحمد الشربيني، الرئيس التنفيذي في (Think Human).

تناولت الجلسات التفاعلية في اليوم الثاني أبرز توجهات التخطيط الحضري، وتطور المدن الذكية، مع التركيز على مرونة البنية التحتية، والتنقل المستدام، والمنازل الذكية، والهوية الثقافية للمدن. كما ناقشت الجلسات سبل إعادة تشكيل بيئات العمل، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع التحول الحضري القائم على البيانات. وأكد المتحدثون أهمية تطوير بنية تحتية ذكية، تدمج بين الاستدامة والرفاهية، وتشكل أساساً لتصميم حضري، يوازن بين الابتكار واحتياجات المجتمعات.