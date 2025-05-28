«الخليج للملاحة» تستحوذ على أصول وشركات تابعة لـ«بروج» بـ3.2 مليارات درهم

وقّعت شركة الخليج للملاحة القابضة، اتفاقية استحواذ مع شركة بروج للطاقة المحدودة، المتخصصة في تخزين النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات المكررة، والمدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك». وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مقر شركة بروج في دبي لتوثيق اتفاقية البيع والشراء وذلك وفقاً لهيكل صفقة الاستحواذ الموافق عليها سابقاً من قبل مساهمي شركة الخليج للملاحة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها المؤرخ في 13 مارس 2025، مما يمثل محطة مفصلية في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 3.2 مليارات درهم.

وتشمل الاتفاقية استحواذ «الخليج للملاحة» على أصول وشركات تابعة لـ«بروج»، بما في ذلك شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة م.م.ح، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليميتد. ويتضمن الاستحواذ هيكل تسوية يجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحول إلى أسهم، على النحو التالي:

إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح «بروج» بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام.

إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.336 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم.

إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم إماراتي بسعر 1.10 درهم لكل سند، مخصصة حصرياً لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين.

دفع مبلغ 460 مليون درهم إماراتي نقداً لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل التوقيع على هذه الاتفاقية نقطة محورية في مسيرة نمو الخليج للملاحة. هذه الصفقة ليست مجرد عملية استحواذ، بل هي تكامل استراتيجي يفتح أمامنا آفاقاً جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة. وبدمج خبراتنا في المجال الملاحي مع البنية التحتية المتطورة لشركة بروج، نحن جاهزون لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا ومساهمينا، ولدعم قطاع الطاقة في دولة الإمارات».

الخطوات التالية

بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء، سيتعاون الطرفان بشكل وثيق لاستكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية، واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية والقانونية، وتنفيذ الإجراءات المؤسسية ذات الصلة. وكجزء من هذه العملية، ستقوم «الخليج للملاحة» برفع رأسمالها، وإصدار أسهم جديدة لصالح شركة بروج، والبدء بعملية زيادة رأس المال من خلال إصدار سندات إلزامية التحوّل إلى أسهم. ومن المتوقع استكمال جميع الشروط النهائية للصفقة قبل نهاية الربع الثالث من عام 2025، وذلك شريطة استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتعاقدية المرتبطة بالصفقة.