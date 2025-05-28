«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعود من جديد في دبي

بدأ العد التنازلي لعودة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تقدم تجربة تسوق استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع من 30 مايو وحتى 1 يونيو 2025، وذلك خلال الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم تخفيضات مذهلة تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 2500 متجر، وهو ما يعد فرصةً مثالية لمحبي التسوق لشراء هدايا العيد، وتجديد خزانات ملابسهم، والحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والاستمتاع بتجربة تسوق لا تُنسى.

وتقدم الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً لا تُضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات، من الأزياء، ومستحضرات التجميل، إلى الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير، وتشكل الفرصة الأمثل للتسوق والتوفير والاستمتاع بأكبر عروض الموسم من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك سيفورا، وكورال برفيومز، ومجوهرات بيور جولد، وريفولي، ودانيال ويلنغتون، وكريت آند باريل، وهوم سنتر، وتشاتلز آند مور، وماذر كير، وكيبلنغ، وتيد بيكر، وسكور بروذرز، ولولوليمون، وبوما، وأندر آرمر، وفيرجن ميغاستور، وسامسونج، وماركس آند سبنسر، ودبنهامز، وليغو، وتويز آر أس، وستيف مادن، وليفل شو ديستركت، وراي بان، والجابر للنظارات، وغيرها الكثير من متاجر التجزئة الرائدة.

وسوف يحظى المتسوقون خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بفرصة الاستفادة من برامج الولاء المفضلة لديهم، مع مكافآت، ونقاط، ومزايا حصرية تقدمها هذه البرامج، بما في ذلك «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«سكاي واردز إيفري داي»، والتي تتنوع بين الاسترداد النقدي، وأميال السفر، وصولاً إلى التخفيضات على المشتريات في المستقبل.

وتشمل التخفيضات وجهات التسوق المفضلة في دبي مثل: برجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي أوتلت مول، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج، ووافي مول، وغيرها الكثير.

ويستعد دبي فستيفال سيتي مول لإطلاق العرض الترويجي «أنفق واربح» خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يتيح العرض للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر فرصة ربح بطاقة هدايا بقيمة 20000 درهم. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، فيما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء فرص الفوز بالسحب.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الوقت الأمثل للتسوق والاستفادة من أفضل عروض الموسم، واستكشاف التخفيضات التي لا يمكن تفويتها على أشهر العلامات التجارية العالمية، والمنتجات المحلية المفضلة لدى الجميع. وسوف يستفيد الجميع من تخفيضات لفترة محدودة في مختلف أنحاء المدينة من خلال هذه الفعالية الاستثنائية.