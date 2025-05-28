وفد ألماني يزور "إيفزا" ويجري مباحثات إستراتيجية

زار وفد ألماني تجاري رفيع المستوى من الجمعية الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة "BVMW"، دبي وأبوظبي، وذلك بتنظيم واستضافة إيفزا دبي، مجتمع المناطق الحرة.

يأتي ذلك تماشياً مع اتجاه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو أسواق مستقرة وإستراتيجية للتوسع الدولي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، زار الوفد إيفزا لإجراء مباحثات إستراتيجية، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا نمواً مطّرداً، في حين تعمل العديد من الشركات الألمانية على توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية، وعلى رأسها دولة الإمارات.

وتناولت سعادة سيبيل بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، في كلمة ألقتها خلال زيارة الوفد، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدةً الأهمية المتزايدة للشراكات الاقتصادية.

من جهته قال يوخن كنيشت، الرئيس التنفيذي لـ"إيفزا دبـي"، إن مزايا دبي لروّاد الأعمال الألمان لا تقتصر على كونها بوابة إلى الشرق الأوسط فحسب، بل تُمثل أيضاً نقطة انطلاق نحو الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.

وأعرب عن الفخر بمواصلة الشراكة الممتدة مع الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ُتبرز كيف يمكن للشركات الألمانية تأسيس حضور قوي في دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال الحرة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، مع ثقتها بأن هذه الزيارة ستعمل كحافز رئيسي لتعزيز التعاون والاستثمارات بين دبي وألمانيا، مما يدعم النمو والازدهار المشترك.

وتم خلال الزيارة، تكريم مارتن جي بيدرسن، رئيس مجلس إدارة "إيفزا"، من الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تعيينه رسمياً سيناتوراً فخرياً للاقتصاد، تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيادته المسؤولة على مستوى الأعمال والمجتمع، وبذلك أصبح عضواً في أعلى هيئة استشارية للجمعية، وهي مجلس الشيوخ الاقتصادي الفيدرالي.

وركّزت المباحثات بين الجانبين على سلاسل الإمداد العالمية ودور دبي المحوري في شبكات التجارة والأعمال الدولية، كما استعرض الوفد الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الإمارة، إلى جانب الرؤية المشتركة لجذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة سريعة النمو من ألمانيا إلى دبي، وكان من أبرز محطات الزيارة الاستقبال الرسمي الذي استضافته السفارة الألمانية في أبوظبي، في دلالة واضحة على عمق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين.

من جانبه قال كريستوف آلهوس، رئيس المجلس التنفيذي الفيدرالي للجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة “BVMW”، إن الأيام الثلاثة من التبادل مع "إيـفزا" مثلت محطة مهمة أخرى في مسار التعاون المستمر، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وقد أكدت الزيارة الإمكانيات الهائلة التي توفرها دولة الإمارات للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه الزيارة تفتتح فصلاً جديداً في انخراطنا الدولي، من خلال تعزيز الروابط العالمية وتسليط الضوء على التوجّه الدولي لـلجمعية الألمانية، مع اعتماد "إيفزا" كشريك قوي وموثوق به على الأرض في دبي.

وشدد على الشراكة طويلة الأمد، والجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، والتي ستسهم بشكل كبير في توسيع حضور الشركات الألمانية المتنامي في دولة الإمارات، وتعزيز قوة الاقتصاد الألماني في المستقبل.

وحظي الوفد أيضاً بفرص للتواصل وبناء العلاقات، شملت جولات ثقافية، بالإضافة إلى زيارة إلى دائرة الاقتصاد والسياحة، مما أتاح لهم الاطلاع بشكل شامل على الفرص التجارية ومزايا أسلوب الحياة التي تقدمها دبي.

وتُـعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لدولة الإمارات، ومع تعميق العلاقات التجارية، تظل ألمانيا الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي.