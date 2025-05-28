«بن غاطي» تطور مجتمعاً سكنياً في دبي بـ25 مليار درهم

أعلنت «بن غاطي» القابضة المحدودة، عن استحواذها على قطعة أرض تملّك حر بمساحة بناء إجمالية تتجاوز 8 ملايين قدم مربعة وبقيمة تطويرية إجمالية متوقعة تفوق الـ25 مليار درهم. ومن المقرر أن تُخصص هذه الأرض لبناء وتشييد أول مجتمع سكني متكامل بمخطط عمراني واسع النطاق تطوره الشركة في الإمارة.

وتقع قطعة الأرض الاستراتيجية في ند الشبا 1 بقلب منطقة ميدان الراقية، وقد خصصتها «بن غاطي» لتطوير مشروع نوعي.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة: يمثّل استحواذنا على قطعة أرض استراتيجية، التي ستضم أول مشروع للشركة بمخطط رئيسي متكامل، محطة محورية في مسيرة «بن غاطي». ويأتي هذا المشروع الجديد امتداداً للزخم القوي الذي حققته الشركة بفضل نموذج أعمالها المتكامل، والذي مكّنها من إنجاز وتسليم مشاريع عقارية عالية الجودة قبل المواعيد المحددة. كما أن مركزنا المالي القوي أتاح لنا تمويل عملية الاستحواذ على الأرض من مواردنا الداخلية، في خطوة تعكس التزامنا الراسخ بتطوير مشروع نوعي سيرسّخ مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة في دبي.

وتعمل «بن غاطي» حالياً على تطوير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً في مناطق رئيسية بإمارة دبي، تشمل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج. كما عززت الشركة مكانتها الريادية في السوق من خلال تطوير مشاريع عقارية بالتعاون مع علامات تجارية دولية مرموقة مثل «بوغاتي مرسيدس-بنز»، و«جاكوب آند كو»، والتي جذبت نخبة من الشخصيات المرموقة مثل نجم كرة القدم نيمار جونيور والموسيقار العالمي أندريا بوتشيلي.