غرفة الشارقة تعرض فرصاً للاستثمار أمام ممثلي 100 شركة من الكونغو

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وجمهورية الكونغو الديمقراطية»، بحضور نخبة من المستثمرين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات من الإمارات والكونغو، بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

حضر فعاليات الملتقى، الذي عقد بمقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماري نجديكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، وعائشة الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وأحمد إبراهيم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وممثلي أكثر من 100 شركة من جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وقال عبدالله العويس إن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على دعم جهود الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، في ظل قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليارات دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار، مع تواصل تعزيز هذه العلاقات، ولا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين الجانبين لتتجاوز 7.2 مليارات دولار بحلول عام 2032.