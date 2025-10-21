انتخاب ممثل الإمارات نائباً لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"

تم انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، نائباً لرئيس مجلس المنظمة.

ويأتي انتخاب ممثل الدولة تأكيداً على المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، وتجسيداً للثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وتقديراً لدورها البارز في دعم جهود الإيكاو الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «يعكس انتخاب ممثل دولة الإمارات في هذا المنصب الرفيع مدى التقدير الدولي لمساهمات الدولة في تطوير سياسات الطيران المدني، ويؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتها الفاعلة داخل مجلس الإيكاو، والمساهمة بشكل أقوى في صياغة القرارات التي تؤثر على قطاع الطيران العالمي، بما يعكس رؤيتها الطموحة للتعاون الدولي والريادة في هذا المجال».

من جانبه، أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل الدولة لدى الإيكاو، عن اعتزازه بهذا التكليف الدولي، مؤكداً أن انتخابه يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لمواصلة تعزيز الحضور الإماراتي داخل المنظمة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات، لا سيما بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإيكاو للمرة السابعة على التوالي، محتفظة بمقعدها داخل المجلس، وهو ما يؤكد قوة حضورها الدولي ومساهمتها الإيجابية في تطوير قطاع الطيران المدني العالمي.