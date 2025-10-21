احتفاء بـ«ثقافة القهوة».. دبي للسلع المتعددة ينظم بطولة الإمارات للأيروبريس 2025

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، دورة عام 2025 من بطولة الإمارات للأيروبريس، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وذلك في مقره الرئيسي ببرج الماس.

وتأتي الدورة التاسعة تحت شعار «احتفاء بـ ثقافة القهوة في الإمارات»، والذي يجسد احتفاء بالهوية المتطورة لدولة الإمارات، التي تجمع بين مكانتها كونها دولة تجارية عالمية ومركزاً للضيافة الثقافية الأصيلة، لا سيما أنها تعد من أكثر الأسواق حيوية في العالم، إذ تتعايش القهوة العربية التقليدية جنباً إلى جنب مع الموجة الثالثة من القهوة العصرية، ما يخلق نسيجاً فريداً من نوعه في القطاع.

وتنظم «موكا 1450»، وهي علامة قهوة مختصة فاخرة مقرها دبي، هذه البطولة التي تستمر فعالياتها لثلاثة أيام، حيث ستقام بالتزامن مع فعاليات بطولة العالم للإيروبرس، وهو ما يمنحها بعداً دولياً إضافياً. وتعد بطولة الإمارات للأيروبريس أكبر مسابقة للقهوة في المنطقة، وقد أصبحت حدثاً رئيسياً على ساحة القهوة المختصة سريعة النمو في الدولة.

وفي هذه المناسبة قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لـمركز دبي للسلع المتعددة: «تدر صناعة القهوة العالمية عائدات تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي كل عام، تشمل مختلف جوانب الإنتاج والتجارة والثقافة والاستهلاك، وتدعم في الوقت ذاته سبل عيش نحو 25 مليون مزارع. وبصفتي من أشد الداعمين لهذا القطاع منذ أمد طويل فقد لمست بنفسي حجم الفرص الهائلة، التي يتيحها للمنتجين والمستهلكين على السواء. وفي ظل مواصلة هذا القطاع مسيرته في التوسع والتحول لا تقتصر أهمية بطولة الإمارات للأيروبريس على كونها احتفاء بالتميز في تحضير القهوة فحسب؛ بل هي أيضاً منصة حيوية للتعبير الثقافي وتعميق التواصل العالمي. إن استضافتنا لهذه البطولة في برج الماس التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وبدعم من مركز القهوة التابع للمركز، والذي جهز أكثر من 7,400 طن متري من القهوة في عام 2024 ووسع طاقته الاستيعابية مؤخراً، ليتيح لأعضائنا فرصاً أكبر للوصول إلى الأسواق، يجسد التزامنا الراسخ بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي ويرسخ مكانة دبي بوابة عالمية رائدة لتراث القهوة وتجارتها وابتكاراتها».

وتتيح هذه البطولة للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم وقياسها في مواجهة خبراء تحضير القهوة الآخرين، كما أنها تجمع طيفاً واسعاً من الأطراف المعنية في مجتمع القهوة، من مزارعي البن ومحمصيه وأصحاب المقاهي، إلى المصدرين والتجار وتجار التجزئة، وتبرز مكانة دبي بوابة عالمية لتجارة القهوة، ومركزاً رئيسياً لتدفقاتها بين مختلف أنحاء العالم.

ومن جهته قال غارفيلد كير، الرئيس التنفيذي لـ«موكا 1450»: «أصبحت دبي ودولة الإمارات واحدة من أبرز أسواق ووجهات القهوة المختصة على مستوى العالم، ولا شك في أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، فالتاريخ الطويل للقهوة في الإمارات يعني أنها ليست مجرد جرعة يومية من الكافيين لتمضية اليوم، بل هي دعامة ثقافية راسخة تمنح اليوم العادي قيمة ومعنى. علاوة على ذلك تستخدم القهوة لإضفاء الأهمية والطابع الاحتفالي على المناسبات الكبرى واللقاءات الاجتماعية، فلكل أسرة وصفتها الخاصة للقهوة أو البن، وهي وصفة سرية تنتقل عبر الأجيال، ولا يزال يستند إليها في التحضير اليومي للقهوة، لهذا السبب نلمس دائماً مستوى عالياً جداً من الحماس والشغف والابتكار في بطولة الإمارات للأيروبريس. وبناء على ذلك ستبرز دورة هذا العام الأهمية الثقافية العميقة للقهوة في دولة الإمارات، لتعريف العالم بهذا الإرث الغني».

وتشتمل بطولة الإمارات للأيروبريس لعام 2025 على جولتين من المسابقات الإقليمية، يليهما النهائي الوطني الحاسم لتحديد الفائز باللقب. وستعقد منافسات المنطقة 1 (التي تضم أبوظبي، ورأس الخيمة، والشارقة، وأم القيوين) يوم 6 نوفمبر، تليها منافسات المنطقة 2 (التي تضم دبي، وعجمان، والفجيرة) يوم 7 نوفمبر. وسيشارك 36 متنافساً من كل إمارة، ما يعكس عمق المواهب في تحضير القهوة في جميع أنحاء الدولة. وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل منطقة إلى النهائي الوطني يوم 8 نوفمبر، حيث سيتنافس 21 متأهلاً نهائياً على اللقب وفرصة تمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم للإيروبرس في سيئول، كوريا الجنوبية، يومي 5 و6 ديسمبر 2025.