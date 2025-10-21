قمة "التحول في سلامة الطيران 2025" تنطلق غداً في دبي

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن انطلاق الدورة الأولى من «قمة التحول في سلامة الطيران 2025»، التي ستعقد يومي 22 و23 أكتوبر 2025 في ون آند أونلي ون زعبيل - دبي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.

وتعد هذه القمة منصة دولية سنوية جديدة تعنى بتعزيز الحوار الفاعل حول معايير السلامة الجوية، وتستقطب نخبة من قادة القطاع والجهات التنظيمية وممثلي شركات الطيران والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا، بهدف استشراف مستقبل السلامة الجوية وتعزيز جاهزية القطاع للتحولات القادمة.

وفي تعليق له على الإعلان عن القمة، قال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «تعد معايير السلامة في قطاع الطيران من الركائز الجوهرية لنموه المستدام، ومن خلال قمة التحول في سلامة الطيران، نهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات العالمية، والتحديات والفرص، وبناء منظومة سلامة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لإمارة دبي».

وأضاف: «ستشكل القمة منصة استراتيجية لاستعراض رؤى وتجارب قيمة يشاركها نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين، إلى جانب وضع أطر متكاملة لصياغة السياسات المستقبلية. ومن خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للطيران، نؤكد التزامنا بدفع عجلة الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في مجال السلامة الجوية».

جلسات معتمدة ومبادرات نوعية

تمتد القمة على مدار يومين، وتتضمن جلسات تدريبية معتمدة، ومداخلات رئيسية، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة في مجال سلامة الطيران. وستركز النقاشات على موضوعات محورية، تشمل:

•الحوكمة الاستراتيجية للسلامة

•إدارة ذكاء المخاطر والمرونة التشغيلية

•السلامة الرقمية والتكنولوجيا الناشئة في الطيران

توقيت حاسم

تنعقد القمة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي نمواً متسارعاً، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين حول العالم 10 مليارات مسافر في عام 2025. ويبرز مطار دبي الدولي (DXB) كأحد الشواهد البارزة على هذا النمو، حيث استقبل أكثر من 46 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري.

ويأتي تنظيم القمة متماشياً مع الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني تحت شعار «العودة إلى البدايات بآفاق جديدة»، التي تعكس رؤيتها الاستشرافية للتحول والابتكار في قطاع الطيران.

متحدثون عالميون

ستشهد القمة مشاركة نخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجال سلامة الطيران، يمثلون تخصصات متعددة تشمل حوكمة السلامة الاستراتيجية، العوامل البشرية في الطيران، الاستجابة للطوارئ، الرقابة على الطائرات والمجال الجوي، الذكاء التشغيلي وإدارة المخاطر، الامتثال والتشريعات الدولية، والتكنولوجيا الناشئة المرتبطة بالسلامة الرقمية، بما يعزز القيمة المعرفية للقمة ويجعلها منصة عالية التأثير لصناع القرار والمهنيين على حد سواء.

استثمارات طموحة لمستقبل القطاع

تعد القمة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها دبي لتعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطيران، بدعم من مشاريع ضخمة مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح عند اكتماله أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2050، ما يرسخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والملاحة الجوية.