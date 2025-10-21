دبي ترسّخ ريادتها العالمية بقطاع فعاليات الأعمال وتستضيف مؤتمرات كبرى بالأشهر المقبلة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال الكبرى، إذ تستعد المدينة لاستضافة مؤتمرات دولية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ويشمل برنامج الفعاليات المتنوع قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والمؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ، والمؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب 2025، بما يعزز الدور المتنامي لدبي كوجهة عالمية لتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.

وتبرز هذه الفعاليات قدرة دبي على استقطاب واستضافة مؤتمرات رفيعة المستوى تسهم في تحقق أثر مستدام على مستوى الصناعات والاقتصادات والمجتمعات حول العالم، وذلك بدعم من «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويتجاوز إجمالي الحضور في هذه الفعاليات 11,000 مشارك، وهو ما يسهم في نمو اقتصاد المدينة القائم على المعرفة، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33.

وصرح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تجسّد استضافة دبي لفعاليات أعمال بارزة ومهمة خلال العام 2025، المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى، وتؤكد في الوقت ذاته قدرتها على تنظيم أحداث ذات أهمية وتأثير واسع.

وستجمع هذه الفعاليات خبراء وصنّاع قرار وقادة في مجالاتهم من جميع أنحاء العالم للمساهمة في مناقشة التحديات ووضع التصورات لمستقبل قطاعاتهم.

وبفضل ما تمتلكه دبي من بنية تحتية متقدمة، وشبكات عالمية، ومنظومة تعاون متميزة بين مختلف الجهات، تواصل المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على تحويل النقاشات المؤثرة إلى إرثٍ مستدام».

وقال الدكتور محمد العلماء، رئيس المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب ورئيس جمعية الإمارات لجراحي المخ والأعصاب: «إنّ استضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للعام 2025 في دبي هي محطة بارزة في مسار جراحة الأعصاب على مستوى العالم، ويجسد قدرة المدينة على جمع القادة وأفضل المهارات في هذا المجال.

وسوف يسهم هذا المؤتمر في تأكيد سمعة دبي كوجهة عالمية للاجتماعات العلمية المتخصصة، بما يعزز مكانتها في المشهد العالمي لقطاع فعاليات الأعمال».

بدوره، قال شولتو دوغلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: «دبي هي ملتقى العالم، لما تمتاز به من سهولة وصول لا مثيل لها وإمكانيات متقدمة لاستضافة الفعاليات.

وهي رؤية تتجسد بالفعل في «مدينة إكسبو دبي»، إذ نسعد بالعمل مع شركائنا المميزين، من بينهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لاستضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات.

ومع تأكيد حضور أكثر من 150 من القادة ورؤساء البلديات لأكثر من 300 مدينة، سوف يرسم هذا الملتقى العالمي مساراً جديداً للمدن والمراكز الحضرية المستدامة القادرة على مواجهة التحديات، ليرسخ دور دبي وجهةً رائدة لتبادل المعرفة وإحداث التغيير وإحراز التقدم».

وقد ساهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال» في تأمين استضافة هذه المؤتمرات، عبر التعاون مع الشركاء داخل دولة الإمارات وخارجها وكذلك الجمعيات والاتحادات والجهات المستضيفة محلياً لتعزيز ملفات الاستضافة التي قدمتها دبي.