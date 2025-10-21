دبي ترسّخ ريادتها العالمية بقطاع فعاليات الأعمال وتستضيف مؤتمرات كبرى بالأشهر المقبلة

ويشمل برنامج الفعاليات المتنوع قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والمؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ، والمؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب 2025، بما يعزز الدور المتنامي لدبي كوجهة عالمية لتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.
ويتجاوز إجمالي الحضور في هذه الفعاليات 11,000 مشارك، وهو ما يسهم في نمو اقتصاد المدينة القائم على المعرفة، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33.
وستجمع هذه الفعاليات خبراء وصنّاع قرار وقادة في مجالاتهم من جميع أنحاء العالم للمساهمة في مناقشة التحديات ووضع التصورات لمستقبل قطاعاتهم.
وبفضل ما تمتلكه دبي من بنية تحتية متقدمة، وشبكات عالمية، ومنظومة تعاون متميزة بين مختلف الجهات، تواصل المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على تحويل النقاشات المؤثرة إلى إرثٍ مستدام».
وسوف يسهم هذا المؤتمر في تأكيد سمعة دبي كوجهة عالمية للاجتماعات العلمية المتخصصة، بما يعزز مكانتها في المشهد العالمي لقطاع فعاليات الأعمال».
وهي رؤية تتجسد بالفعل في «مدينة إكسبو دبي»، إذ نسعد بالعمل مع شركائنا المميزين، من بينهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لاستضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات.
ومع تأكيد حضور أكثر من 150 من القادة ورؤساء البلديات لأكثر من 300 مدينة، سوف يرسم هذا الملتقى العالمي مساراً جديداً للمدن والمراكز الحضرية المستدامة القادرة على مواجهة التحديات، ليرسخ دور دبي وجهةً رائدة لتبادل المعرفة وإحداث التغيير وإحراز التقدم».
وقد ساهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال» في تأمين استضافة هذه المؤتمرات، عبر التعاون مع الشركاء داخل دولة الإمارات وخارجها وكذلك الجمعيات والاتحادات والجهات المستضيفة محلياً لتعزيز ملفات الاستضافة التي قدمتها دبي.