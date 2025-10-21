الإمارات تتصدر قائمتي فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة

وتضم نسخة هذا العام 50 قائداً في مجال الرعاية الصحية ضمن قائمة المؤسسين والمساهمين، إلى جانب 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون كبرى الشركات والمؤسسات الصحية وأكثرها تأثيراً في الشرق الأوسط.
وحافظت الإمارات على الصدارة، إذ تضم 70 مشاركة من أصل 150 (أي بنسبة 43%) تليها السعودية بـ43 قائداً، ثم قطر ومصر بـ10 مشاركات لكل منهما، ثم الأردن والكويت بـ4 مشاركات لكل منهما.
وقد تصدر قادة قطاع المستشفيات القائمة بـ46 مشاركة، ثم شركات الأدوية بـ38 مشاركة، ومقدمو الرعاية الصحية بـ21 مشاركة.
وفي عام 2025، قادت آصف إتمام صفقة استحواذ بيورهيلث على حصة تبلغ 60% من مجموعة هيلينك للرعاية الصحية، أكبر مزود للرعاية الصحية في اليونان وقبرص، مقابل 933 مليون دولار.
وحل سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث، سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أدوية الحكمة.
وفي قائمة القادة التنفيذيين، تصدّر ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة، القائمة.
ومنذ تولّيه المنصب في يناير 2023، يقود الحقباني استراتيجية الشركة الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، وتطوير بنية القطاع الصحي في السعودية.
كما يحلّ محمد بن خليفة السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث، سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة».
ومن التوسع العالمي لمجموعة بيورهيلث، إلى إطلاق شركة سبيماكو الدوائية، أول منشأة لتصنيع الأدوية عالية السمية في السعودية، يخضع المشهد الإقليمي إلى مرحلة من النمو المتسارع.
كما عزز رواد قطاعي الأدوية والتكنولوجيا شراكتهم مع الحكومات، بما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية، ودعم أهداف التوطين.