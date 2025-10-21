«يوم الشارقة» بلندن يستقطب المستثمرين وقادة الصناعة في المملكة المتحدة

نظم مكتب الشارقة للاستثمار «استثمر في الشارقة» والجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها، فعالية «يوم الشارقة» في مقر الجمعية الملكية للفنون والصناعات والتجارة في لندن.

جمع الحدث قيادات بارزة من الحكومة والأوساط الأكاديمية والصناعة لمناقشة الدور المتنامي لإمارة الشارقة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة والاستثمار، كما استقطب نخبة مميزة من المستثمرين وقادة الأعمال في المملكة المتحدة ممن تربطهم مصالح راسخة بقطاعات التصنيع المتقدم والتعليم والبحث في الإمارة، بما يعكس تنامي الرغبة الدولية في الشراكة مع منظومة الابتكار في إمارة الشارقة، كما شهد الحدث حضور اللورد إيفانز أوف واتفورد.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يجسد «يوم الشارقة» إيماننا بقوة التعاون في دفع المعرفة والإبداع والتقدم.

وتبرهن منظومتنا المتنامية أن الاستثمار في التعليم والبحث يمكن أن يترجم إلى فرص اقتصادية طويلة الأمد وشراكات دولية.

ونحن نعزز من خلال ربط جامعاتنا ومراكز الابتكار لدينا وصناعاتنا الإبداعية بمراكز التميز العالمية مثل كامبردج ولندن، مكانتنا محوراً رائداً للنمو الشامل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط».

وقالت البارونة إليزابيث سيمونز أوف فيرنهام دين، رئيسة الغرفة العربية البريطانية للتجارة: «أستمد إلهامي من آفاق تعميق الشراكة بين المملكة المتحدة وإمارة الشارقة في مجالات الابتكار والبحث وريادة الأعمال، وأحيي طموحات إمارة الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

تتبدى فرص هائلة للتعاون عبر صناعات المستقبل المدفوعة بالتقنية، وهي صناعات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي وطرق مزاولة الأعمال».

وتخلل الحدث جلسة «اكتشف الشارقة» التي شارك فيها حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «بيئة»، ومارك جونستون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «جيه إس بي سيفتي» البريطانية العريقة التي تمتد خبرتها لستة عقود وتتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لفروعها.

تلت ذلك جلسة حوارية بعنوان «معادلة الشارقة» شاركت فيها نجلاء المدفع، نائب رئيس «شراع»، وأوليفر كورنوك، رئيس التحرير في «مجموعة أكسفورد للأعمال».

كما شهد الحدث إطلاق «نموذج الشارقة»، وهو تقرير يبحث مسار بناء منظومة مستدامة لتنمية المواهب وريادة الأعمال والابتكار في إمارة الشارقة أعدته «مجموعة أكسفورد للأعمال»، وتم خلال البرنامج توقيع مذكرات تفاهم جديدة، شملت مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«مجموعة أكسفورد للأعمال» لنشر «تقرير الشارقة 2026»، ومذكرة تفاهم بين «استثمر في الشارقة» و«فايننشال تايمز» لدعم التحليلات القطاعية واستراتيجيات دخول الأسواق.