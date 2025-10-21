«اقتصادية الشارقة»: 18445 رخصة صادرة ومجددة في الربع الثالث

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2025، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 18445 رخصة بنسبة نمو بلغت 3 %.

وبلغ عدد رخص الأعمال الصادرة 2555 رخصة، بنمو 20%، في حين بلغت رخص الأعمال المجددة عدد 15890 رخصة وبنسبة نمو بلغت 0.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة، إن حركة رخص الأعمال خلال الربع الثالث تؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية وتطوير مستمر للخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة لوجود ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الرخص الصادرة حسب نوع الرخصة خلال الربع الثالث حيث بلغت الرخص التجارية الصدارة بإجمالي وصل إلى 1500 رخصة، تليها الرخص المهنية بعدد 740 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 135 رخصة، فيما حلت رخص المتاجرة الإلكترونية رابعاً بإجمالي 97 رخصة، في حين جاءت رخص اعتماد خامساً بـ 83 رخصة.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10026 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـعدد 4817 رخصة، والرخص الصناعية بـ 797 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماد إلى 172 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 78 رخصة.

وأظهر أداء الخدمات الرقمية ارتفاعاً في المعاملاتِ الرقمية المنجزة بنسبة 14% وبإجمالي 252,249 معاملة، فيما بلغت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة 16%، وفي جانبِ التحوّلِ الذكي، نمت المعاملات التلقائية والاستباقية بنسبة 16%.

كما شهد المتوسط الزمني لرحلةِ المتعامل تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض من160 دقيقة في عام 2024 إلى 40 دقيقة فقط في 2025. وبلغت معاملات الرقابة التجارية 65524 معاملة، بنمو 26% عن نفس الفترة من 2024. وبلغت شكاوى الحماية التجارية 4140 شكوى.