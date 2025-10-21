«منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق غداً

تنطلق غداً الأربعاء في الشارقة، الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، و130 متحدثاً دولياً من الوزراء وقادة الاقتصاد العالمي، خلال يومي 22 و23 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويحمل المنتدى هذا العام شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، وينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار، مجسداً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، ومختبراً للأفكار والحلول المبتكرة في مشهد الاستثمار المستقبلي.

ويفتتح المنتدى أعماله بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إلى جانب مشاركة نخبة من الوزراء والقادة الدوليين على مدار اليومين، من بينهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وميغيل مدينا، وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس، وقيصر أحمد شيخ، وزير الاستثمار بباكستان.