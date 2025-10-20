«كيرني»: دبي تتصدر إقليمياً في مؤشر المدن العالمية

احتلت دبي المرتبة 23 في مؤشر المدن العالمية الذي تصدره مؤسسة «كيرني» العالمية متقدمة 5 مراكز، وذلك بفضل التي التقدم اللافت الذي حققته بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في جودة الحياة والبنية التحتية، وهي استثمارات يتوقع أن تحقق فوائد طويلة الأمد، بحسب التقرير.

وتواصل مدن الخليج وعلى رأسهم دبي جذب أعداد كبيرة من السكان الباحثين عن الاستقرار والفرص الاقتصادية، حيث تشهد صعوداً في برامج الهجرة المرنة، والاستثمارات المستهدفة في التعليم، وتطوير القوى العاملة، وتوسيع فرص الاندماج.

كما تصدرت دبي وأبوظبي مؤشر رأس المال البشري، حيث يسمحان بسهولة الدخول إليهما.

بيئة الأعمال

وأشار التقرير إلى أنّ دبي عززت موقعها كأعلى المدن ترتيباً في المنطقة على هذا الصعيد، بفضل سمعتها في مجالات الأمان، وبيئة الأعمال، والاتصال العالمي.

وأضافت «كيرني» أن دبي رسخت مكانتها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً عالمياً في استخدام سياسة الهجرة كأداة استراتيجية اقتصادية.

وأوضح أنّه «في 2023–2024، وسّعت الإمارة برنامج الإقامة الذهبية ليشمل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، وعلوم البيانات، مانحة إياهم إقامة لمدة 10 سنوات مع تسهيلات في كفالة أفراد الأسرة».

وعدد التقرير مميزات الإمارة، مشيراً إلى أنّه «بالإضافة للحوافز الضريبية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ونمط الحياة العالمي المتنوع الذي تقدمه، تسعى دبي إلى إزالة الحواجز أمام المواهب الدولية وربطهم مباشرة بقطاع التكنولوجيا المتنامي فيها».

وأكَّدت «كيرني» أنّه «في أنحاء الشرق الأوسط، تُعيد استراتيجيات التحول الوطني رسم مسارات التنمية الحضرية، حيث تُحوّل المدن طموحاتها الوطنية إلى استثمارات ملموسة في البنية التحتية والابتكار وظروف المعيشة».

واستطرد التقرير أن دبي تقدمت لتكون المدينة الأعلى تصنيفاً في المنطقة، 19 مركزاً لتحتل المرتبة 25 إجمالاً بفضل بيئة الابتكار فيها، وتحسّن مستوى الرفاهية الشخصية.

حقبة جديدة

وعن التوقعات المستقبلية؛ أوضح التقرير أنَّ المدن العالمية تقف على أعتاب حقبة جديدة؛ فالمدن القادرة على توسيع قدرتها على استخدام الطاقة دون التضحية بالمرونة البيئية، ودمج التصميم الدائري في النمو، وتنمية موارد بشرية قيّمة باستمرار، لن تصمد أمام التغيرات المفاجئة فحسب، بل ستُسخّرها كمُسرّع للنمو.

وأضاف التقرير: «في عصر الذكاء الاصطناعي، ستكون المدن الفائزة هي المدن التي تعمل بوضوح وتنسيق، مُواءمة البنية التحتية والبيئة ورأس المال البشري لخدمة هوياتها الاقتصادية المتميزة».