«ماجد الفطيم» تنجح في تسعير صكوك بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، مجموعة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات، معلنة بذلك عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية.

وحقق الإصدار معدّل ربح بلغ 4.875% وسط إقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بصلابة المركز الائتماني للمجموعة ومكانتها المرموقة في الأسواق الدولية.

وشكّل المستثمرون الدوليون نسبة 45% من إجمالي التخصيص، فيما استحوذ المستثمرون الإقليميون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 55%، بما يؤكد الدعم الواسع والمتنوّع الذي تحظى به «ماجد الفطيم» من مختلف شرائح المستثمرين حول العالم.

ويُعدّ التنفيذ الفوري للإصدار خلال اليوم نفسه لجلسة التداول نهجاً متطوراً تتبناه الشركات الكبرى المصدرة للصكوك لمواكبة تقلبات الأسواق اليومية المتزايدة، حيث تمكّنت «ماجد الفطيم» من تحقيق أضيق هامش فائدة على الإطلاق لصكوك مدتها عشر سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ والتسعير التنافسي للإصدار.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يُمثّل إنجاز هذه الصفقة محطة بارزة تؤكد من جديد رؤيتنا الاستراتيجية وتُرسّخ مكانة «ماجد الفطيم» كجهة إصدار مرجعية رائدة في سوق الصكوك العالمية. ويعكس الإصدار الناجح لأحدث صكوكنا متانة الوضع الائتماني لمجموعة «ماجد الفطيم» والثقة المستمرة التي نلمسها من مجتمع المستثمرين العالمي، حيث شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً تُوّج بتحقيق أضيق هامش سعري لعشر سنوات في تاريخ المجموعة، وهو ما يؤكد التزامنا بالحوكمة المالية الرشيدة وعمق علاقتنا بالمستثمرين».

وسيتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل استحقاق صكوك مقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بإدارة التزاماتها المالية بأسلوب استباقي يُعزز استدامة مركزها المالي.

وتولّى كل من بنك «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين المشتركين، إلى جانب إدارة الاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«جي آي بي كابيتال»، و«إنتيزا سان باولو» كمديرين مشتركين للاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بينما شارك بنك «إيه بي سي» كمدير اكتتاب مشارك.

وتواصل «ماجد الفطيم» الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة مالية قوية تغطي احتياجات التمويل الصافي لأكثر من أربع سنوات، عبر ما تملكه من سيولة نقدية متاحة وخطوط ائتمان مؤكدة، مدعومة بسجل يتميز بالمرونة الواضحة، والحوكمة الرشيدة، مع قدرة عالية على توليد التدفقات النقدية. وتحافظ الشركة على موقع قوي يمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة، من خلال النمو المنضبط، والتنوّع الاستراتيجي، واستثمارها المتواصل في أصول عالية الجودة.