250 رئيساً تنفيذياً من 30 دولة يشاركون في ملتقى التأمين الخليجي بدبي 28 أكتوبر

تستضيف دولة الإمارات يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري، ملتقى التأمين الخليجي العشرين، بمشاركة أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومديري شركات التأمين والمهن المرتبطة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.

وتوقع خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن يكون الملتقى العشرون والذي سيعقد (بفندق ميلنيوم بلازا داون تاون دبي) واحداً من أنجح الملتقيات في هذه السلسة سواء جهة الموضوعات بالغة الأهمية التي سيناقشها المؤتمر وعلى الأخص التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع هذه المستجدات أو من حيث حجم مشاركات هذا العام ونوعية المتحدثين والخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيثرون النقاش بآرائهم وتوقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة واقتراحاتهم للحلول المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها القطاع بدول المجلس.

ويسلط الملتقى بحضور أصحاب القرار والخبراء من نحو 30 دولة الضوء على موضوع الكوارث الطبيعية في دول المجلس وتقييم الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التأمين والاتحاد الخليجي للتأمين لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث بما في ذلك التحسينات في تقييم المخاطر وتطوير منتجات تامينية مصممة خصيصا لمواجهة الكوارث والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

كما يناقش الملتقى ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية المتغيرة بما في ذلك انخفاض الطاقة الاستيعابية وارتفاع الأسعار وتأثيراتها على دول المجلس وكذلك موضوع التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية في الحفاظ على تغطية إعادة تأمين كافية في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة.

ويركز الملتقى على الدور الحاسم للاكتتاب في تحديد سعة إعادة التأمين وأسعارها وشروطها المثلى، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الشراكات وإنشاء مجموعات مخاطر إقليمية خاصة بالمنطقة لتخفيف المخاطر المالية. كما يناقش موضوع الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية للتقييم الأفضل للمخاطر.

وخلال ورش العمل التي ستعقد خلال الملتقى سوف يستكشف المشاركون رؤى شركات إعادة التأمين حول كيفية تأثير الاتجاهات العالمية مثل تغير المناخ والتضخم والتحول الرقمي على استراتيجياتها وتصوراتها لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.