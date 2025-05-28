أحمد بن سعيد: دبي مركز عالمي لرسم ملامح مستقبل التصميم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، معارض الفنادق و«إندكس» و«ورك سبيس» بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 1000 جهة عارضة من 90 دولة، تأكيداً لمكانة دبي الريادية في مجالي التصميم والضيافة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «افتتحت اليوم معرض «إندكس 2025»، الذي يجسّد التزام دبي الراسخ بالتميّز والإبداع والتعاون العالمي.

ويجمع المعرض هذا العام أكثر من 1000 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، لعرض أحدث الابتكارات في عالم التصميم الداخلي، حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمواهب، ورسم ملامح مستقبل التصميم».

وتنعقد المعارض الثلاثة على مساحة 53 ألف متر مربع، وتشمل فعاليات متنوعة، تستقطب خبراء الطهو وصناع القرار في قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية في «قمة قادة الأغذية والمشروبات»، ومؤتمر«هايتك» لتكنولوجيا الضيافة.

وانطلقت ضمن المعرض «قمة قيادة الضيافة»، وشهدت جلسة نقاشية، بعنوان «ملتقى الطهو»، استعرضت تطور قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات خلال 25 عاماً.

وقال أميت أرورا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرادَ: «من المذهل أن نرى كيف تمكنت الإمارات من بناء ثقافة غنية ومتنوعة في قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يعيش في الدولة أكثر من 200 جنسية».

وشهد مؤتمر «هايتك» جلسة نقاشية، تناولت أهمية التكنولوجيا والابتكار في تطوير تجربة الضيافة، وأكد فيجو فارما رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في فنادق ومنتجعات جميرا، أن «الابتكار الرقمي يعزز تجربة الضيوف، دون أن يستبدل التفاعل الإنساني».

مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل تسجيل الوصول الرقمي، والمفاتيح الذكية، لتوفير تجربة متوازنة بين الراحة والتواصل.

وكُشف خلال المؤتمر عن منصة «كونكت كلاود» الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الفنادق من تقديم خدمة افتراضية ذكية، دون الحاجة إلى موظفين إضافيين، من خلال تحميل ملفات بصيغة PDF، تُدرّب النظام على محتوى الفندق فقط، لضمان دقة المعلومات.

كما انطلق معرض «إندكس» للتصميم الداخلي، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وشهد جلسات حوارية، منها «مساحات ملهمة»، التي شاركت فيها نادية شفيق مديرة التصميم في شركة «أمنيات»، أكدت على أهمية «هندسة القيمة»، والتفاوض بين المصممين والمهندسين، لضمان توازن الكلفة مع الجودة التصميمية.

وقالت بولينا باترينا مديرة الفعاليات لدى «دي إم جي إيفنتس»، في تصريح لـ«وام»، إن المعارض الثلاثة تشهد حضوراً دولياً من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرازيل واليابان والفلبين، إضافة إلى مشاركة واسعة من جهات محلية.

وسجل «أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة»، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، نمواً بنسبة 5 % في عدد العارضين الجدد، وزيادة قدرها 30 % في حجم المشاركة، مقارنة بالعام الماضي، ضمن فعاليات تشمل معارض «إندكس»، و«ورك سبيس»، و«معرض الفنادق».

وأوضحت أن معرض «ورك سبيس»، يمثل منصة تجمع حلول المكاتب والتكنولوجيا والرفاهية تحت سقف واحد، وأن توسع الحدث هذا العام بنسبة 30 %، يعكس مكانة دبي في احتضان الفعاليات العالمية، متوقعة استقبال نحو 35 ألف زائر من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقال عبد القادر طرابلسي مدير منطقة في مجموعة OCC للبناء، إن المجموعة تعرض منتجاً خشبياً صناعياً مطوّراً في منطقة كيزاد بأبوظبي، من سعف النخيل المعاد تدويره، ضمن توجه يرسخ مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن المنتج إماراتي 100 %، من حيث المواد والتصنيع، ويتم تصديره إلى أسواق عدة، بنسبة تصل إلى 60 %، بينما يُستخدم الباقي محلياً، مؤكداً أهمية هذه الصناعة في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة.

وقال أندريه راتامر المدير العام لشركة «ووندا» النمساوية المتخصصة في أنظمة أحواض الغسيل، إن إطلاق منتجات جديدة في دبي أمر طبيعي، كونها «تحتضن الابتكار»، مشيراً إلى أن معرض إندكس يمثل منصة مثالية لعرض رؤيتهم في التصميم.