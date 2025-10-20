"إمباور" و"يوكوجاوا" العالمية يتعاونان لدعم كفاءة واستدامة أنظمة التبريد

استقبل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، وفداً رفيع المستوى من شركة "يوكوجاوا" العالمية في المقر الرئيسي للمؤسسة بدبي . وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وأفق الشراكة المستقبلية بينهما في مجال حلول وتكنولوجيا تبريد المناطق المتقدمة.

واستعرض أحمد بن شعفار أبرز إنجازات "إمباور" ودورها الرائد في دفع عجلة تطور قطاع تبريد المناطق محلياً وعالمياً، حيث وقعت المؤسسة خلال النصف الأول من العام 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99,000 طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي، مما أدى الى زيادة قدرتها المتعاقد عليها إلى 1.86 مليون طن تبريد، وارتفاع القدرة الموصلة إلى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد، كما وصل عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,684 مبنى.

وتمثِّل هذه الزيارة خطوةً جديدة في مسيرة التعاون بين "إمباور" و"يوكوجاوا"، والتي أثمرت العديد الإنجازات النوعية خلال فترة وجيزة، من بينها منح عقد جديد لشركة "يوكوجاوا" لاستبدال أنظمة إدارة المباني(BMS) بأنظمة متطورة في محطاتها، وتنفيذ دراسة تجريبية مشتركة بين الطرفين في أحدى محطات المؤسسة، أثبتت أن تطبيق نظام "يوكوجاوا" يساهم في تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة إلى جانب تنفيذ تجربة أنظمة مبتكرة لمراقبة حالة الأصول في محطات نخلة جميرا بهدف تحسين الاعتمادية والأداء.

وقال بن شعفار: "تعكس هذه الزيارة عمق الشراكة بين "إمباور" و"يوكوجاوا"، وحرصنا المشترك على توظيف أحدث حلول الأتمتة والتحول الرقمي لرفع كفاءة قطاع تبريد المناطق وتعزيز استدامته. ونعمل في "إمباور" وفق رؤية طموحة تواكب أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. وتأتي شراكتنا مع "يوكوجاوا" ضمن جهودنا لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة المبتكرة في محطاتنا، وتحقيق نتائج ملموسة في كفاءة استهلاك الطاقة وموثوقية الأصول. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لاستشراف حلول جديدة تدعم مسيرة دبي نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، وترسخ مكانة "إمباور" كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ومرجع عالمي في الابتكار والاستدامة."

يُذكر أن شركة "يوكوجاوا"، التي تتخذ من اليابان مقراً لها، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، بخبرة تزيد عن 110 أعوام في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والمدن الذكية. وتتمتع "يوكوجاوا" بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من 35 عاماً، وتعمل في 61 دولة حول العالم. أبرمت "يوكوجاوا" شراكاتٍ متعددة في دولة الإمارات مع شركات رائدة في مجال تبريد المناطق، وعلى رأسها "إمباور"، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة في القطاع.