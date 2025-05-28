«دوتراك» نقلة نوعية لـ«دوكاب» في صناعة الكابلات بالشرق الأوسط

أعلنت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في الإمارات، إطلاق «دوتراك»، المشروع التكنولوجي الجديد، والذي يمثل قفزة نوعية في مجال تصنيع الكابلات في الشرق الأوسط.

حيث سيساهم بالارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى مستوى جديد عبر التحديد الدقيق لموقع بكرات الكابلات، ما يقلص الوقت الذي يتطلبه الكشف عن موقع البكرات ويحسّن حركتها.

وسيمكّن مشروع «دوتراك» مجموعة دوكاب من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والجودة الإنتاجية عبر المراقبة المحسّنة للموجودات، وذلك بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والحلول الرقمية. وقال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب:

يجسد إطلاق «دوتراك» التزام المجموعة بالتطوير المستمر، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُعزز تجربة العملاء، إلى جانب تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعبر تقديم رؤى دقيقة حول مواقع وحالات البكرات، تمكّن هذه التكنولوجيا المبتكرة العملاء من امتلاك وضوح وتحكم أكبر في عمليات سلاسل التوريد لديهم. وتضع دوكاب معياراً جديداً للموثوقية والكفاءة والشفافية في القطاع عبر «دوتراك»، بما يرتقي بالجودة والتجربة العامة لعملائها.

كما يحتوي نظام التتبع المتطور على ميزات ذكية متقدمة تضم الاتصال متعدد الموجات ومقاييس التسارع وأجهزة استشعار الدوران الدقيقة والبوصلات الرقمية، إلى جانب أجهزة استشعار للبيئة المحيطة المزودة بمقاييس للحرارة الداخلية وبنظام متكامل للملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية، والتي تعمل معاً ضمن المشروع لتحديد مواقع الكابلات بدقة متناهية.

قدرات

وتتخطى قدرات «دوتراك» المتقدمة تتبع المواقع، ليوفر مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتحسين عمليات التصنيع وتعزيز الإنتاجية. كما يتيح تتبع التسليم وتحديد مواقع البكرات والكابلات ويقدم نظرة آنية على الموجودات.

ويكشف النظام عن البكرات الفارغة لجمعها ويرصد حالة البكرات بصورة آنية. وترسّخ مجموعة دوكاب مكانتها كرائدة ضمن مجال حلول الطاقة عبر «دوتراك»، مع تبني القطاع للقوة التحويلية للتكنولوجيا، تظل مجموعة دوكاب ملتزمة بقيادة التقدم في القطاع الصناعي.