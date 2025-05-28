ثاني الزيودي: الإمارات ملتزمة ببناء شراكات عالمية قوية بمجالي التجارة والاستثمار

شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في المنتدى الاقتصادي الأول بين رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي والصين، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكد أن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية يمكن أن يُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية عالمية صاعدة.

وجدّد التزام دولة الإمارات ببناء شراكات قوية في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دول آسيا ذات الرؤى المستقبلية تُعدّ شريكاً طبيعياً في هذه المساعي.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن المنتدى شكّل فرصة مهمة للدول المشاركة لتوحيد رؤاها الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن تعزيز الروابط واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ورابطة آسيان من شأنه ليس فقط دعم مسارات النمو المستمرة، بل أيضاً أن يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «إن سياسة الإمارات في مجال التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية، مشدداً على أن التعاون المشترك يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار».

ولفت إلى أن المنتدى أكد على حجم هذه الإمكانات، وأسّس منصة فاعلة لتمكين دول المنطقة ذات النمو السريع من تحقيقها. وتتمتع الإمارات بعلاقات إيجابية في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان.

وقد أبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، مما أسهم في رفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول آسيان إلى 37.7 مليار دولار في عام 2024، بنمو نسبته 4.2% مقارنة بعام 2023، وزيادة قدرها 16.8% مقارنة بعام 2022.

وقد شكلت دول آسيان ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم في 2024، ونحو11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية. كما ترتبط الدولة بعلاقات قوية في مجالي التجارة والاستثمار مع الصين.

حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 90.1 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، وزيادة بنسبة 16.5% و48% مقارنة بعامي 2022 و2021 على التوالي.

وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2024، حيث شكّلت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم.

وجمع المنتدى قادة وممثلين عن الصين، والدول العشر الأعضاء في آسيان - بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام - إلى جانب الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون. وتُمثّل هذه الدول مجتمعة أكثر من ملياري مستهلك، وتسهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.