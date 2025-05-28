معرض الساعات والمجوهرات ينطلق في إكسبو الشارقة اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام مرتين في العام، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويستمر حتى 1 يونيو، بمشاركة ما يزيد عن 500 عارض محلي وعالمي، وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة.

وتشهد النسخة الجديدة استقطاب مشاركات دولية للمرة الأولى من روسيا، والمكسيك، وتنزانيا، ومصر، إلى جانب الأجنحة التي تمثل الإمارات، والهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والسعودية، والبحرين، ولبنان. وسيشهد المعرض عرض قطع جديدة بينها أطول عقد ألماس في العالم، في مسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس.