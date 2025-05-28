غرفة الشارقة تبحث خطط رفع أداء مجموعات العمل القطاعية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع مظلتها لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة في إمارة الشارقة، وذلك بهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في نفس القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية.

وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، مع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة، ومراكز التسوق، والفنادق، وتجارة وصناعة المواد الغذائية، والمحاماة.