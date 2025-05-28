انطلاق المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية في الشارقة

انطلقت أمس فعاليات «المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية: البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في الشارقة.

يشارك في المنتدى نخبة من المختصين، والمستثمرين العرب والأجانب، وصناع القرار في وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد، والخبراء الاقتصاديين والماليين، وممثلي الغرف التجارية والصناعية، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة للباحثين والأكاديميين في مجالات الاقتصاد والاستثمار من عدة دول عربية منها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، ومصر وليبيا، وتركيا.

وياتي المنتدى يأتي استمراراً لجهود المنظمة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة لنمو الأعمال، عبر مناقشة قضايا محورية.