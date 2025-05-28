«دبي التجاري» يوسّع قدراته في البيانات والتحليلات

أعلنت «كود 81»، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك دبي التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي البيانات والتحليلات المتقدمة، وتمكينه من اتخاذ قرارات أذكى، وتسريع عملية التحول الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق التحديات الجوهرية التي تواجه المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها إدارة الكم الهائل والمعقّد من البيانات، وطرق استخدامها والاستفادة منها بفعالية.

وستعمل «كود 81» بموجب مذكرة التفاهم على دعم بنك دبي التجاري في كسر الحواجز التنظيمية وتحقيق التكامل في بنية البيانات، وتحسين أطر حوكمة البيانات، وتطوير بنية تحتية قابلة للتوسع وقائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف البنك واستراتيجيته التشغيلية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نؤمن في بنك دبي التجاري بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العميل أولاً وأخيراً. وتُعد هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا المستمر بتقديم ابتكارات مصرفية تُحقق فوائد حقيقية ملموسة لعملائنا.

وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، حرصنا على مواكبة مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نواصل اليوم الاستثمار في شراكات نوعية تمكّننا من قيادة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مستقبلي تنافسي على مستوى العالم».